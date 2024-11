Sänger Ben Zucker kämpft noch mit seinem Alkoholproblem

2020 war für Ben Zucker (41) ein sehr hartes Jahr. Als die Coronapandemie dafür sorgte, dass seine Konzerte abgeblasen wurden, fiel der Schlagerstar in ein emotionales Loch und entwickelte ein Alkoholproblem. Zu Gast bei "Punkt 8" verrät der "Guten Morgen Welt"-Interpret nun, dass er diese Zeit nie wirklich überwunden habe: "Das bleibt ja mein innerer Kampf. [...] Das ist weiterhin eine große Challenge in meinem Leben." Bei dem Umgang mit seiner Sucht helfe ihm jedoch vor allem Bewegung. "Ich treibe viel Sport und spiele Fußball", berichtet der Musiker.

Ben, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Fritsch heißt, ist stolzer Papa und möchte für seine Tochter da sein. "Gefühlt habe ich ihr gestern noch die Windeln gewechselt und jetzt ist sie zwölf und erklärt mir das Leben. Das ist spannend zu sehen", schwärmt der 41-Jährige im Interview. Allerdings kann Ben nicht so viel Zeit mit seinem Nachwuchs verbringen, wie er gerne würde – und wonach sich auch seine Tochter sehnt: "Das ist auch das, was sie sich zu Weihnachten gewünscht hat. Das war für mich herzzerreißend. Sie wünscht sich mehr Zeit mit mir."

Neben Helene Fischer (40), Florian Silbereisen (43) und Co. gehört Ben inzwischen zu den erfolgreichsten Schlagermusikern in Deutschland. Doch für den Rocker ist der Ruhm nicht alles. "Man gibt einfach alles für seinen Traum. Dann erreicht man dieses Ziel und darf alles so machen, wie man es machen will, und alles ist megageil – aber es macht einen persönlich auch nicht glücklicher", stellte er kürzlich gegenüber schlager.de fest. Um bodenständig zu bleiben, konzentriere sich Ben auf das Wesentliche: "Nach einem Konzert überlege ich immer, was ich besser machen könnte und bleibe im Hotelzimmer und lese mir Feedback durch – von Fans oder Gästen. Und ich telefoniere dann viel mit Freunden und Familie."

Anzeige Anzeige

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Zucker, Musiker

Anzeige Anzeige