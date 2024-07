Sky du Mont (77) möchte Partnerin zuliebe ins Pflegeheim!

Sky du Mont (77) hat vorgesorgt! Derzeit ist der Schauspieler noch fit und agil: Sollte sich das jedoch ändern, ist er bereits abgesichert. Denn in einem solchen Fall möchte der Synchronsprecher seinem engen Umfeld nicht zur Last fallen, wie er nun im Interview mit Revue Heute verrät. Vor allem seine fast 30 Jahre jüngere Partnerin Julia Schütze möchte er nicht belasten: "Wenn ich mal bedürftig werden sollte, werde ich das nicht meiner Partnerin zumuten." Aus diesem Grund habe er sich schon einmal einen Platz in einem Pflegeheim gesichert.

Mit einem Blick auf seine Familie hat Sky ziemlich gute Chancen auf ein überdurchschnittlich langes Leben. Seine Mutter Chiquita Neven du Mont, die im Jahr 2018 verstarb, wurde stolze 97 Jahre alt. Zuletzt erging es ihr jedoch nicht gut und sie war oft im Krankenhaus, wie der Schauspieler damals in einem Bild-Interview berichtete. Dass sich Sky nun also so intensiv mit seinem letzten Lebensabschnitt auseinandersetzt, hat vermutlich auch mit dem Tod und der Krankheitsgeschichte seiner eigenen Mutter zu tun.

Nicht nur für seinen Lebensabend hat der Schauspieler vorgesorgt: Auch die Entscheidungen, die nach seinem Ableben anstehen würden, hat er schon getroffen. So hat der "Der Schuh des Manitu-Darsteller schon vor zwei Jahren ein Grab gekauft. Auch dieser Entschluss stand in Zusammenhang mit dem Tod seiner Mutter, wie er im Gala-Interview verriet: "Meine Mutter starb vor knapp zwei Jahren und hinterließ ein ziemliches Chaos. Wir mussten ein Grab finden, einen Sarg aussuchen und dazu tausend Entscheidungen treffen."

Getty Images Julia Schütze und Sky du Mont im November 2022 in Köln

ActionPress Sky du Mont, Schauspieler

