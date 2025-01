Bonnie Blue lädt auch Eltern von Fans zum Sex-Marathon ein

Bonnie Blue hat mit einem ungewöhnlichen Vorschlag erneut für Aufsehen gesorgt. Das OnlyFans-Model veröffentlichte nämlich ein Video auf TikTok, in dem sie ihre Anhänger dazu ermutigte, ihre Eltern zu ihren sogenannten "Events" mitzubringen. "Ihr könnt immer eure Mama und euren Papa als moralische Unterstützung mitnehmen", erklärte Bonnie in dem kurzen Clip. Dazu fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu, dass diese auch beim Aufräumen helfen könnten. In der Videobeschreibung ging sie noch weiter und schrieb: "Eure Mama kann draußen warten, während du und dein Papa euch abwechselt."

Die 25-Jährige war vor Kurzem durch ihre Behauptung, einen neuen Weltrekord aufgestellt zu haben, bekannt geworden: Sie will innerhalb von zwölf Stunden mit 1057 Männern Sex gehabt haben. Seitdem kündigt Bonnie in den sozialen Medien regelmäßig weitere "Events" an, die alle sechs bis acht Wochen stattfinden sollen. Bereits im letzten Herbst sprach sie im Podcast "Saving Grace" über ihre Vorliebe für jüngere Männer und deren Väter und berichtete von einem Vorfall, bei dem ein Student und sein Vater an derselben Veranstaltung teilgenommen hatten. "Ich habe zuerst mit dem Sohn geschlafen, während sein Vater im Zimmer nebenan auf mich gewartet hat", erzählte sie und fügte hinzu: "Ich mag Baumeister und Väter. Ich habe das Gefühl, dass viele meiner Abonnenten älter sind. Ich will nicht diskriminieren. Ich will mich nicht nur um Studenten kümmern, sondern auch um ihre Väter."

Obwohl Bonnie mit ihrem Weltrekord ziemlich nonchalant umgeht, sind ihre "Events" für sie nicht ganz ungefährlich. In einem YouTube-Video, das sie anscheinend direkt nach dem Sex-Marathon aufgenommen hat, schildert sie, dass sie Bisswunden von den Männern habe, die mit ihr geschlafen haben. Sie bezeichnete das Ganze sogar als "die schmerzhafteste Nacht", die sie je erlebt habe. Dennoch scheint sie diese Erfahrung nicht davon abzubringen, genau so weiterzumachen. "Ich genieße es, wenn sie Spuren hinterlassen, ob es nun Handabdrücke, Bisswunden oder blaue Flecken sind. Das macht mir nichts aus, ich mag das. Es macht mich sogar ein bisschen an", erzählte sie im Video.

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, OnlyFans-Creatorin

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, OnlyFans-Star

