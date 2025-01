So erging es Bonnie Blue nach Sexmarathon mit 1.000 Männern

Mit diesem Rekord hat Bonnie Blue die ganze Welt geschockt: Die Britin hat innerhalb von zwölf Stunden mit über 1.000 Männern Sex gehabt. Das ging an ihr nicht spurlos vorbei. Wie Mirror berichtet, erzählt die Blondine nun in einem YouTube-Video: "Ich habe Bisswunden. Meine Beine tun am meisten weh, aber ansonsten bin ich bereit für die zweite Runde." Wie sie außerdem schildert, hat sie überall am Körper blaue Flecken – selbst am Hals. Die Wunden und der damit verbundene Schmerz stören Bonnie allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, wie sie weiterhin zugibt. "Ich genieße es, wenn sie Spuren hinterlassen, ob es nun Handabdrücke, Bisswunden oder blaue Flecken sind. Das macht mir nichts aus, ich mag das. Es macht mich sogar ein bisschen an. Die letzte Nacht war die schmerzhafteste, die ich je erlebt habe, aber heute geht es mir gut", meint sie.

In dem Video beteuert sie außerdem, dass ihre Familie total stolz auf sie sei. Dennoch scheinen nicht alle in ihrem Umfeld ihren Weltrekord feiern zu können. Ihr baldiger Ex-Mann Oliver Davidson sieht darin angeblich alles andere als einen Erfolg. Ein Freund des Rugbyspielers verriet der Daily Mail, dass er "außer sich vor Wut auf seine Frau" sei und nichts mehr mit ihr zu tun haben wolle. Der Insider fügt dem noch hinzu: "Es ist schockierend, sie macht das sicher nur aus Publicity-Gründen. Wir alle haben Mitleid mit ihm." Bonnie und Oliver lernten sich als Teenager kennen und traten 2022 gemeinsam vor den Traualtar. Seit einigen Monaten stecken sie jedoch bereits mitten in ihrer Scheidung.

Bonnie war nicht immer als Content Creatorin auf OnlyFans unterwegs. Bevor sie ihre Karriere auf der fragwürdigen Plattform startete, lebte sie unter ihrem eigentlichen Namen ein ganz normales Leben. Als Tia Billinger wuchs sie in Nottingham, Großbritannien, auf und war als ausgebildete Personalberaterin tätig. Der ganz normale Alltag fing allerdings schnell an, den Webstar zu langweilen. "Ich war es leid, von neun bis fünf zu leben, also [dachte ich], ich probiere das mal aus", schilderte Bonnie im Podcast "Dream On".

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Januar 2025

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Dezember 2024

