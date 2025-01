Comedian nennt Travis Kelce nur noch "Taylors Freund"

Travis Kelce (35), der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, sorgt momentan nicht nur auf dem Spielfeld für Schlagzeilen, sondern auch abseits davon. Der Comedian Michael Blackson, ein bekennender Anhänger der Philadelphia Eagles, stichelte nun in einem Interview mit TMZ Sports gegen den gefeierten Football-Profi und nutzte dabei dessen berühmte Beziehung zu Sängerin Taylor Swift (35) als Vorlage. Blackson, der die Chiefs in der kommenden Super Bowl-Partie gegen sein Team sehen wird, erklärte provokant: "Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich nenne ihn einfach Taylor Swifts Freund!"

Die Neckerei von Blackson kommt zu einem besonders angespannten Zeitpunkt, da sich die NFL-Welt auf das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Eagles vorbereitet. Der Comedian Blackson, der in Ghana geboren wurde und als Jugendlicher nach Philadelphia zog, ist als treuer Fan der Eagles und Meister des Trash-Talks bekannt. Bereits beim NFC-Meisterschaftsspiel seiner Mannschaft fiel der 35-Jährige mit seinem auffälligen Outfit und lauten Anfeuerungen auf. Seine Erwartungen an den Super Bowl sind klar: Er prophezeit einen überlegenen Sieg der Eagles, den er als "Blowout" beschreibt. Der Comedian betonte zudem, dass die feierwütigen Fans seines Teams nach einem Triumph in New Orleans erneut "auf ganz besondere Art" ihre Freude zelebrieren würden.

Travis Kelce glänzt nicht nur mit sportlichen Höchstleistungen, sondern sorgt auch durch seine viel beachtete Beziehung mit Taylor Swift regelmäßig für Gesprächsstoff. Die beiden werden in den Medien häufig als Power-Couple bezeichnet, und Fans von Taylor haben dem sportlichen Erfolg ihres Partners weitere Bekanntheit verschafft. Kelce selbst steht allerdings nicht zum ersten Mal im Rampenlicht, auch wenn ihm Blacksons spöttische Bemerkungen in Bezug auf die Sängerin vermutlich eher ein Schmunzeln entlocken dürften. Mit rund 98 Millionen verkauften Alben und Hits wie "Shake It Off" oder "Lover" zählt Taylor zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Welt – ein Ruhm, der auch das Image von Kelce als eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Sport weiter aufpoliert.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Sieg der Kansas City Chiefs, Januar 2025

Getty Images Travis Kelce, Sportler

