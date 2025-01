Taylor Swift unterstützt Travis bei Playoff-Spiel im Stadion

Travis Kelce (35) hat bestätigt, dass Taylor Swift (35) ihn auch bei den bevorstehenden Playoff-Spielen der Kansas City Chiefs unterstützen und ins Stadion kommen wird. Die Chiefs treffen am Samstag, den 18. Januar, im heimischen Arrowhead Stadium auf die Houston Texans. Auf die Frage, ob Taylor beim Spiel sei, reagierte Travis in der Sendung "The Pat McAfee Show" mit seiner lockeren Art: "Oh ja, du weißt es, Baby. Es sind Playoffs!"

Taylor war während der vergangenen Saison bereits bei zahlreichen Heimspielen der Chiefs anwesend und wird bereits als besonderer Glücksbringer angesehen: Von 20 Spielen, die Taylor besuchte, verlor Kansas City nur drei Mal. Auch beim Sieg der Chiefs im Super Bowls 2024 war die Sängerin im Stadion. Während des Gesprächs scherzte Travis, dass es bei Playoff-Spielen eine besondere Energie gebe – und spielte dabei auf die Anwesenheit seiner Freundin an.

Privat scheinen der Sportler und die Sängerin ein starkes Team zu sein. Seit sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, wirkt die Verbindung der beiden harmonisch. Kürzlich deutete ein Freund des Footballspielers an, dass die beiden noch dieses Jahr heiraten könnten. Travis zeigt sich als großer Unterstützer von Taylors musikalischer Karriere, genauso wie sie ihn bei seinen Football-Erfolgen begleitet. Die Partnerschaft zwischen einem der bekanntesten NFL-Spieler und einer der erfolgreichsten Popstars der Welt sorgt regelmäßig für Schlagzeilen und begeistert Fans, die das Paar als modernes Power-Duo feiern.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

ActionPress Taylor Swift und Travis Kelce, Oktober 2024

