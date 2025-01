Das schätzt Natalia Osada an der Freundschaft zu Kate Merlan

Bei "Stranger Sins" stellte Natalia Osada (34) unter Beweis, wie nah sie ihrem Ehemann Jiorgos Triadis steht. Aber auch Freundschaften sind dem Realitystar sehr wichtig – so wie die zu ihrer TV-Kollegin Kate Merlan (37). "Kate und ich sind so eng. Wir haben absolut dieselben Werte und denselben moralischen Kompass, der in uns schlägt. Sie hat auch ein supergroßes Herz. [...] Ich empfinde Kate als einen super warmherzigen Menschen und ich hab sie so lieb, das ist einfach ein Goldstück", schwärmt sie in Gedanken an die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin im Promiflash-Interview.

Für Natalia sei Kate wie eine Seelenverwandte, der sie nur das Beste wünsche. "Ich finde, bei ihr merkt man auch, dass sie oftmals an falsche Menschen gerät, weil sie eben so ein gutes Herz hat und zu schnell vertraut und zu viel von sich gibt", erklärt die 34-Jährige. Sie würde sich aber "jederzeit schützend" vor ihre Freundin stellen, wenn es nötig sei. Mit der Beauty könne sie sich sogar einen gemeinsamen Auftritt in einer TV-Show vorstellen. Natalia ist sich sicher: Sie und Kate als Team würden #CoupleChallenge rocken.

Scheu gegenüber Reality-Shows ist die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin aber sowieso nicht. Auch bei "Stranger Sins" war sie alles andere als zurückhaltend – und wurde mit ihrem Mann sogar vor den Kameras intim. Dass das Paar sich dabei filmen ließ, bereut die TV-Bekanntheit nicht, wie sie gegenüber Promiflash bestätigte: "Ich bin super, super dankbar für diese Erfahrung. Ich würde es jederzeit genauso wieder tun. Ich bereue gar nichts."

RTL, "Stranger Sins" Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Natalia Osada und ihr Partner Jiorgos, "Stranger Sins"-Teilnehmer

