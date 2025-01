Erste Fotos: Das ist der neue "Germany's Next Topmodel"-Cast

Germany's Next Topmodel-Fans aufgepasst: Am 13. Februar startet endlich die Jubiläumsstaffel der beliebten Castingshow. Nun gibt es erste Eindrücke – und zwar in Form der offiziellen Plakate, auf denen ein Teil der diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen abgebildet ist. "Das offizielle Plakat der 20. Jubiläumsstaffel 'Germany's Next Topmodel' by Heidi Klum (51). Wir können uns kaum daran sattsehen!", lautet es verheißungsvoll auf dem Instagram-Profil von GNTM. Zu sehen ist, wie Chefjurorin Heidi bei beiden Aufnahmen inmitten der Nachwuchsmodels posiert.

Die Fans zeigen sich zwiegespalten über den Vorgeschmack der 20. Staffel. "Megahübsche Boys", schwärmt ein User in der Kommentarspalte. Während einige die Diversität des Casts loben, üben andere Kritik an der Darstellung der Chefjurorin. "Heidi finde ich schlecht getroffen auf dem Foto" oder "Heidi sieht nicht aus wie Heidi", lauten nur zwei der kritischen Kommentare. Ein weiterer Follower schließt sich an und geht sogar noch einen Schritt weiter: "Für mich ist das die schlechteste Kampagne, die jemals bei GNTM gemacht wurde."



Es ist das zweite Mal, dass auch Männer an der Castingshow teilnehmen dürfen. Dass die neue Staffel diverser denn je wird, hatte Heidi bereits im Vorfeld angekündigt. "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen dabei. Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich kann nur die mitnehmen, die sich bewerben", verriet sie in einem Interview mit Stern. Mit den männlichen Plus-Size-Models und dem Best-Ager-Mann feiert GNTM eine echte Premiere – die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Teilnehmer in diesem Jahr schlagen werden.

Getty Images Heidi Klum, Oktober 2024

Getty Images Heidi Klum im Oktober 2024

