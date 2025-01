Für Lise war "Golden Bachelor"-Konkurrenz nicht immer leicht

Lise hat es geschafft: Die gebürtige Norwegerin steht im großen Finale von Golden Bachelor und ist somit nach wie vor im Rennen um das Herz von Franz Stärk (73). Natürlich ist sie nicht die Einzige – auch Sylvia kämpft um die letzte Rose. Für Lise war es nicht immer leicht zu akzeptieren, dass Franz neben ihr noch andere Frauen kennenlernt. "Es war schwer, aber ich habe verstanden, dass er auf der Reise auch andere Beziehungen aufbauen muss", verriet sie im Interview mit Promiflash. Von den Finalistinnen hatte sie bisher am wenigsten Zeit zu zweit mit dem Rosenkavalier. Trotzdem bleibt sie positiv: "Ich habe ihm Vertrauen geschenkt und einfach gehofft, dass er mich mag, trotz wenig gemeinsamer Zeit."

Dass sie es überhaupt bis ins Finale schafft, hat die Immobilien-Sekretärin überrascht. "Ich habe es gehofft, aber überhaupt nicht damit gerechnet", gestand sie gegenüber Promiflash und schwärmte: "Am Ende war es ein schöner Moment, als ich die Rose doch bekam." Für Lise war es nicht immer so einfach, sich dem Pensionär zu öffnen. "Ich öffne gerne mein Herz, aber nicht leicht und auch nicht oft", betonte sie. Bislang scheint sich das Wagnis gelohnt zu haben – im großen Finale am kommenden Dienstag entscheidet sich dann aber, wer wirklich das Herz von Franz erobert hat.

Aus insgesamt 18 Ü-60-Single-Ladys hat sich Franz nun für seine Favoritinnen entschieden. Kurz zuvor musste noch Mercedes das Feld räumen – die Kosmetikerin hat das Finale knapp verpasst. "Ich habe nach vielen Überlegungen für mich entschieden, dass das Gesamtpaket für die anderen beiden Frauen spricht und ich da mehr Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte als mit Mercedes sehe", begründete der 73-Jährige seine Wahl nach den Homedates. Für Lise und Sylvia geht es nun auf die Dreamdates.

RTL Franz Stärk und Lise, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / franzstaerk.official Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

