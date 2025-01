Sind die "Golden Bachelor"-Ladys wegen Homedates aufgeregt?

Für Franz Stärk (73) und die letzten drei Golden Bachelor-Kandidatinnen stehen in der kommenden Woche die Homedates an. Das bedeutet unter anderem, dass der Rosenkavalier auch erstmals auf die engen Vertrauten der Single-Damen trifft. Wie in der Vorschau der nächsten Folge, die ab kommenden Dienstag auf RTL+ ausgestrahlt wird, zu sehen ist, entschied sich unter anderem Mercedes dafür, Franz direkt ihrer Familie vorzustellen. Für die Berlinerin ist das kein Problem. "Wenn mich ein Mann so sehr interessiert, habe ich absolut keine Probleme damit, denn in so einer privaten Atmosphäre lernt man den anderen ja von einer neuen Seite kennen", meint sie gegenüber Promiflash und erklärt, dass das die Bindung zu ihm auch noch mal auf eine persönlichere Ebene bringen würde.

Auch Sylvia hätte Franz gern schon ihrer Familie vorgestellt. Da ihre zwei Töchter jedoch verhindert waren, haben stattdessen ihre zwei besten Freundinnen die Ehre. "Sie waren grundsätzlich bereit. Das fand ich toll und war somit auch bereit, ihnen bedenkenlos den charmanten Rosenkavalier Franz vorzustellen und sie um Rat zu fragen, ob er zu mir passen könnte", erzählt die 62-Jährige Promiflash. Franz wird auch die beste Freundin von Lise kennenlernen. Der Schritt, ihn direkt ihrer Familie vorzustellen, sei zu groß gewesen. "Ich meine, ich hatte ja selbst noch das Gefühl, Franz gar nicht richtig kennengelernt zu haben – und dann soll ich ihn direkt meiner Familie vorstellen? Klingt ein bisschen wie 'Springen, bevor man weiß, ob das Wasser warm ist'", erklärt die Immobilienmaklerin. Mit ihrer BF könne sie sich nun "langsam rantasten": "Wenn er das übersteht, dann sehen wir weiter, dann kommt vielleicht meine Familie dazu…"

Für Lise, Mercedes und Sylvias Mitstreiterinnen Sabine, Ute, Kerstin und Susanne kommt es nicht zu den Homedates. Für die vier Single-Damen war "Golden Bachelor" mit der vergangenen fünften Nacht der Rosen beendet – Franz hatte keine weiteren Rosen mehr für sie übrig. Susanne hatte diese Entscheidung bereits im Gefühl. "Ich habe damit gerechnet, dass ich bei der Nacht der Rosen keine weitere Rose bekommen werde", erklärt sie im Promiflash-Interview. Der Großteil der Fans und auch ihre Show-Kollegin Mercedes hatten jedoch mit einer Rose für die Heilpraktikerin gerechnet.

