Gwyneth Paltrow verkauft ihre Villa für 21 Millionen Euro

Gwyneth Paltrow (52) hat ihre luxuriöse Villa in Los Angeles für eine stolze Summe verkauft. Das Anwesen im noblen Stadtteil Brentwood wechselte für rund 21 Millionen Euro den Besitzer, nachdem der ursprüngliche Angebotspreis von 30 Millionen bereits mehrmals reduziert wurde. Die Schauspielerin hatte die Immobilie 2012 gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, dem Coldplay-Sänger Chris Martin (47), zu einem Preis von knapp zehn Millionen Dollar erworben. Die 8.000 Quadratmeter große Villa bietet neben sechs Schlafzimmern auch ein Gästehaus mit Büro, Fitnessraum, Weinkeller, Kino und Spielzimmer.

Das Haus wurde laut Berichten in den 1950er-Jahren gebaut und 2009 umfassend renoviert, bevor es von Gwyneth und Chris übernommen wurde. Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann engagiert sich Gwyneth vermehrt für ihre 2008 gegründete Lifestyle-Marke Goop und plant, sich nach und nach aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Bereits 2023 verriet die Oscar-Preisträgerin ("Shakespeare in Love") im Interview mit Bustle, dass sie künftig ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden möchte. "Niemand wird mich jemals wiedersehen", erklärte sie deutlich.

Im Privaten ist Gwyneth vor allem Mutter. Gemeinsam mit Chris zieht sie zwei Kinder groß: Tochter Apple (20) und Sohn Moses (18). Für ihre Familie hatte die Schauspielerin in der Vergangenheit bewusst auf zahlreiche Filmrollen verzichtet – für sie kein Opfer, wie sie in der Show "Today with Hoda & Jenna" betonte. Trotz der Doppelbelastung aus Karriere und Familie genießt sie ihre Zeit und plant, sich nach einem möglichen Verkauf von Goop ganz ihrer Familie zu widmen. "Alles hat sich für mich neu definiert", fügte sie einst hinzu, als sie über die Geburt ihrer Tochter sprach.

Anzeige Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige Anzeige