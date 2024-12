Gwyneth Paltrow teilt seltenes Familienbild mit Chris Martin

Obwohl Gwyneth Paltrow (52) und Chris Martin (47) nicht länger in einer Beziehung sind, legen sie dennoch viel Wert darauf, ihre Kinder gemeinsam zu erziehen. Familienfotos, auf denen beide Elternteile zu sehen sind, gibt es dennoch selten. Deswegen sind die neusten Schnappschüsse auf Gwyneths Instagram-Account um so besonderer: Das Model verbrachte das vergangene Wochenende in Paris – zusammen mit ihren beiden Kindern und dem Coldplay-Frontmann. Aber das ist nicht alles: Auf einem der Fotos posieren die Iron Man-Darstellerin und der Musiker mit ihrem Sohn Moses (18) und Gwyneths Mama! Blythe Danner (81) ist selbst Schauspielerin und glänzt zwischen ihrer Tochter und ihrem ehemaligen Schwiegersohn in einem rosafarbenen Jackett mit einer großen Perlenkette.

Der Ausflug nach Frankreich kommt aber nicht von ungefähr. Apple Blythe Alison Martin (20) , die Tochter von Gwyn und Chris, war eine der Debütantinnen des berühmten Le Bal des Débutantes in Paris. Wie The Standard berichtet, gilt dieser Debütantenball als einer der berühmtesten der ganzen Welt: Seit 1958 wird er jedes Jahr veranstaltet und soll 20 junge Damen der weltweit einflussreichsten Familien in die Gesellschaft einführen. Auch das hält die Goop-Gründerin mit einigen Fotos fest. Dabei präsentiert sie ihre Tochter stolz in deren blauer Maison-Valentino-Robe. Neben Apple nahmen unter anderem auch Lucia Ponti, die Enkelin von Hollywood-Star Sophia Loren (90), und Prinzessin Eugenia de Borbon Vargas an dem Event teil.

Für Gwyneth war es sicherlich sehr schön, dieses Wochenende mit der gesamten Familie teilen zu können. Immerhin sind ihre Kinder schon erwachsen und studieren beide an unterschiedlichen Universitäten. Schon Ende Oktober berichtete die zweifache Mutter, wie schwer es für sie ganz alleine in ihrem Haus sei. Auf ihrer Social-Media-Plattform gab sie sogar zu, von "Wellen der Traurigkeit" erfasst zu sein, jetzt, wo ihre Sprösslinge ausgezogen sind. Dennoch finde sie jetzt auch wieder mehr Zeit für sich selbst. "Ich komme sozusagen wieder in Kontakt mit diesem Teil von mir selbst, den ich seit meinen Zwanzigern, bevor ich Kinder bekam, nicht mehr gespürt habe", schilderte sie damals.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple, Dezember 2024

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihren Kindern Apple Martin und Moses Martin

