Jörg Dahlmann versteht seinen TV-Skandal bis heute nicht

Jörg Dahlmann (66) wurde 2021 vom Sender Sky gekündigt. Der Fußballmoderator hatte sich damals zwei Fehltritte erlaubt: Über Sophia Thomalla (35) machte er einen anzüglichen Spruch und Japan bezeichnete er als "Land der Sushis". Im Dschungelcamp spricht er nun offen über diesen Skandal – und betont dabei, das Ärgernis über seine Aussagen bis heute nicht begreifen zu können. "Das war so an den Haaren herbeigezogen, diese Geschichte. Als wenn ich auf die Idee kommen würde, so behämmert kann man doch gar nicht sein, die Japaner als 'Sushis' zu bezeichnen. Das würde ich nie im Leben tun", erklärt der Ex-Kommentator im Einzelinterview.

Auch seinem Mitcamper und Dramaliebhaber Sam Dylan (33) muss Jörg Rede und Antwort stehen. Der Realitystar stellt ihm die Frage, ob er nicht mal Streit mit Sophia hatte, woraufhin er erwidert: "Wegen Sophia Thomalla bin ich rausgeflogen bei Sky." Die Moderatorin war zu diesem Zeitpunkt mit dem Torwart Loris Karius (31) zusammen. "Er hat gedacht, er dürfe spielen, durfte aber nicht spielen. Da habe ich damals gesagt: 'Für eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen'", erinnert sich der 66-Jährige. Er habe sich dann aufgrund einer Sexismus-Debatte mit Anwälten auseinandersetzen müssen – sei letztendlich aber doch erst nach seinem Sushi-Spruch gefeuert worden.

Der Journalist habe jedoch lediglich einen Spruch über "die Köstlichkeiten" gemacht und nicht über die Japaner selbst – weshalb er sich auch weigerte, ein Dokument zu unterschreiben, in dem es hieß, er habe eine rassistische Bemerkung gemacht. "Da habe ich gesagt: 'Ihr habt sie doch nicht mehr alle'", schildert Jörg. Aber auch wenn die Aussagen ihn seinen Job kosteten, würde er im Nachhinein wohl nichts anders machen. "Weder den Sophia-Thomalla- noch den Sushi-Spruch – beide bereue ich nicht! Und zwar überhaupt nicht", stellt die TV-Persönlichkeit klar. Könnte es also sein, dass Jörg auch im australischen Busch den einen oder anderen Spruch bringt und damit aneckt? Das bleibt abzuwarten.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten Sam Dylan, Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack

RTL Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

