Lily Collins ist ganz überraschend erstmals Mama geworden

Was für eine süße Überraschung! Lily Collins (35) überrascht ihre Fans bei Instagram mit einem Bild von einem süßen kleinen Baby – und tatsächlich ist das Mädchen ihre Tochter. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken. Wir lieben dich bis zum Mond und wieder zurück...", schreibt die Schauspielerin offenbar stolz unter das Foto, auf dem der neue Erdenbewohner friedlich in seinen Decken schläft. Weitere Details wie das Geburtsdatum verrät Lily aber noch nicht.

Ihre Fans sind entsprechend überrascht, freuen sich aber sehr mit den frischgebackenen Eltern. "Oh wow, gratuliere! Euer Leben wird sich um 180 Grad drehen, es wird sich so viel verändern. Ich freue mich so für euch", schreibt ein begeisterter Fan. Ein anderer meint: "Sie ist Mama! Gratulation! Willkommen auf der Welt, kleine Tove Jane." Auch Promis freuen sich mit Lily. So kommentiert beispielsweise Riley Keough (35) eine Reihe Smileys mit Herzaugen. Sarah Hyland (34) schreibt: "Ich schluchze!"

Papa ihres kleinen Mädchens ist Lilys Mann Charlie McDowell (41). Die beiden heirateten im September 2021, nachdem sie sich ein Jahr zuvor verlobt hatten. Das Thema Familienplanung trieb so offenbar schon eine Weile um, denn noch im Oktober vergangenen Jahres erzählte die Tochter von Popikone Phil Collins (74) im Interview mit E! News: "Wir möchten diesen nächsten Schritt gehen, also werden wir sehen, wann es passiert." Aus welchen Gründen sie sich letztlich für eine Leihmutter entschieden, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Instagram / charliemcdowell Tove Jane McDowel, Lily Collins' Tochter

Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepaar

