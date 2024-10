Lily Collins und Charlie sprechen schon über Familienplanung

Charlie McDowell (41) plaudert Beziehungsdetails aus! Bei der Premiere seines neuen Films "The Summer Book" verrät der Regisseur, dass er und seine Ehefrau Lily Collins (35) planen, ihre Familie zu vergrößern. "Wir würden gerne", verriet Charlie gegenüber E! News und betont: "Wir möchten diesen nächsten Schritt gehen, also werden wir sehen, wann es passiert!" Das Paar, das seit drei Jahren verheiratet ist, zeigt sich gespannt und voller Vorfreude auf die kommenden gemeinsamen Lebensphasen.

Derzeit sind Charlie und Lily jedoch mit der Arbeit an "The Summer Book" beschäftigt, einem Film, bei dem Charlie Regie führt und Lily als ausführende Produzentin fungiert. Obwohl sie bei der Premiere nicht persönlich anwesend sein konnte, spürt Charlie ihre Unterstützung bei jedem Schritt des Entstehungsprozesses. "Ohne sie würde ich in ein dunkles Loch der Bedeutungslosigkeit fallen", schwärmt er gegenüber dem Magazin. "Sie ist fantastisch. Sie war während der gesamten Dreharbeiten in Finnland an meiner Seite und hat mich sowohl als Partnerin als auch als ausführende Produzentin unterstützt", erinnert Charlie sich zurück.

Kennengelernt haben sich Charlie und Lily im Jahr 2019 und sie verlobten sich bereits im September 2020. Ihre Hochzeit fand ein Jahr später, im September 2021, statt, und seitdem gelten sie als eines der neuen Traumpaare Hollywoods. Lily, bekannt durch ihre Rolle in der Serie Emily in Paris, und Charlie teilen ihre Leidenschaft für Film und Kunst. Charlie hat sich als Regisseur mit Filmen wie "The One I Love" und "The Discovery" einen Namen gemacht.

Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepaar

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Februar 2024

