"Make Love, Fake Love"-Maurice schockt mit seinen Aussagen

Maurice gilt in der aktuellen Make Love, Fake Love-Staffel als absoluter Favorit – bis jetzt. In der fünften Folge der Datingshow macht der einstige Love Island-Kandidat von sich reden, allerdings mit fragwürdigen Aussagen über Single-Lady Karina Wagner (28). "Wenn jetzt gleich keiner hingeht, nehm ich sie noch mal, trag sie da hinten rein und dann geht noch mal Rambazamba", erklärt er seinen Mitstreitern Cansin und Kevin. Im nächsten Moment legt er sogar noch eine Schippe drauf und gibt zu: "Langsam geht's in die Eier. Russinnen – bei mir immer ganz schlimm. Also, Russinnen sind immer versaut ohne Ende. Einfach geiler Sex. Ich glaube, [Karina] hat es faustdick hinter den Ohren."

Das Interessante daran ist, dass Maurice einer der vergebenen Kandidaten ist. Seine Freundin Smilla bekommt die Szenen ebenfalls zu sehen und äußert sich entsetzt über sein Verhalten: "Dafür hätte ich ihm am liebsten eine geknallt in dem Moment. Auch komplett respektlos der Frau gegenüber." Laut ihr würde sich der Reality-TV-Teilnehmer in Grund und Boden blamieren – die anderen vergebenen Frauen stimmen ihr zu. "Man fragt sich dann auch: Spricht der zu Hause dann auch mit seinen Jungs so über andere Mädels? Spricht er so über mich?", macht Smilla im Einzelinterview deutlich.

Bislang ist Karina der festen Überzeugung, dass Maurice zu den Single-Kandidaten gehört. In dieser Folge standen mehrere Exits an. Bevor es so weit war, ergriff Maurice die Chance und küsste die 28-Jährige hinter verschlossenen Türen. "Die Aktion fand ich richtig gut – endlich mal ein Mann, der auch mal ein bisschen mehr Attacke macht", schwärmte die einstige Bachelor-Kandidatin. Maurice zeigte sich nach der Knutschattacke siegessicher im Einzelinterview: "Da habe ich wie ein wilder Streuner markiert, genau so sieht's aus."

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner, TV-Bekanntheit

RTL Maurice Spada und Karina Wagner, dritte Staffel von "Make Love, Fake Love"

