Guter Vater: Liam Payne (†31) wollte für Sohn Bear da sein

Vater seines Sohnes Bear (7) zu sein, war Liam Paynes (✝31) wichtigster Job. Zwei Jahre vor dem tragischen Tod des Sängers in Buenos Aires sprach er mit People über seinen Lieblingsmenschen. "Ich sehe ihn zweimal pro Woche, manchmal dreimal pro Woche", berichtete das ehemalige One Direction-Mitglied und fügte hinzu: "Ich möchte ihm diese Momente schenken und das ist wichtig. Er braucht das in seinem Leben, er braucht seinen Vater in seinem Leben. Ich bin froh, dass er mich wie einen Superhelden sieht und hoffe, dass das auch so bleibt."

Bear ist das gemeinsame Kind von Liam und Cheryl Cole (41). Trotz ihrer Trennung im Jahr 2018, blieben die beiden als Eltern weiterhin eng verbunden und stellten stets das Wohl ihres Sohnes in den Vordergrund. Im Interview mit dem Magazin erzählte der Songwriter vom fünften Geburtstag des Promi-Sprösslings. "Wir haben ihm gemeinsam eine richtig große Party geschmissen. [...] Ich habe all seine Freunde kennengelernt, was sehr, sehr schön war. 30 Fünfjährige in einem Raum – das war ein Trubel, aber wir haben es geschafft", erinnerte sich der stolze Papa.

Nach dem Tod des 31-Jährigen versprachen viele seiner Freunde und Familienmitglieder, für Bear da zu sein. Auch Ex-Bandkollege Louis Tomlinson (32) schrieb in einer bewegenden Stellungnahme auf Instagram: "Ich will, dass du weißt, dass ich für Bear ein Onkel sein werde, wenn er mich braucht, und ich werde ihm Geschichten darüber erzählen, wie toll sein Vater war." Der "Bigger Than Me"-Interpret ist selbst Vater eines Sohnes. Freddie Reign Tomlinson (8) kam im Januar 2016 zur Welt.

Getty Images Liam Payne im August 2018

Getty Images Louis Tomlinson, Musiker

