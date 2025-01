Reagiert Jimi Blue hier auf den Seitenhieb von Ex Yeliz Koc?

Yeliz Koc (31) nimmt im Dschungelcamp kein Blatt vor den Mund. Darunter hat auch ihr Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (33) zu leiden. In der Folge vom Mittwochabend plauderte die Reality-TV-Bekanntheit unter anderem über die Finanzen und die prekäre Wohnsituation ihres Ex – und erwähnte natürlich, dass der Schauspieler die gemeinsame Tochter Snow Elanie (3) vernachlässige. Diese Vorwürfe möchte der "Die wilden Kerle"-Star wohl nicht auf sich sitzen lassen. Mit seinen Fans auf Instagram teilt er nun ein unmissverständliches Statement, das vermutlich an seine Ex-Liebschaft im australischen Busch gerichtet ist. "Lass zu, dass die Leute schlecht über dich reden. Es ist egal, was sie sagen. Es ist nicht wichtig. Konzentriere dich darauf, wo du bist und wo du hin willst. Alles andere ist irrelevant", schreibt er.

Im Dschungelcamp zog Yeliz ordentlich über Jimi vom Leder. Auf die Nachfrage von Sam Dylan (33), wo der Promi-Spross denn wohne, antwortete Yeliz achselzuckend: "Mal hier, mal da." Sie deutete an, er habe eventuell keinen festen Wohnsitz und erklärte gutmütig, sie würde ihn ab und an auf ihrem Sofa übernachten lassen. Da es finanziell nicht gut aussehe, habe er sich nun laut Yeliz einen Job gesucht. "Er hat gemerkt, er muss jetzt was machen, weil er ja das ganze Jahr keinen Unterhalt gezahlt hat", erzählte das einstige Bachelor-Girl. Einzelne Rechnungen und Mahnungen habe sie in der Vergangenheit für den Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) beglichen. Genauer nachgehakt, was bei Jimi los ist, habe sie jedoch nie. "Solche Fragen stelle ich ihm nicht, weil ich niemanden in eine unangenehme Situation bringen möchte", beteuerte Yeliz.

Zwischen Yeliz und Jimi kracht es seit Jahren immer wieder öffentlich. Die beiden trennten sich schon vor der Geburt von Töchterchen Snow. Dass Yeliz nun ihre Plattform im Dschungel nutzt, um Jimis dreckige Wäsche zu waschen, geht auch dessen Mutter Natascha Ochsenknecht (60) gegen den Strich. Bei "Punkt 12" machte die Diese Ochsenknechts-Bekanntheit prompt ihrem Ärger Luft: "Es gab eine Abmachung, dass darüber nicht gesprochen wird. Ich bin enttäuscht!"

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

