Anne Wünsche schickt Kids wegen Promistatus auf Privatschule

Anne Wünsche (33) ist wohl allen Fans der deutschen Influencerszene ein Begriff. Die dreifache Mutter ist Unternehmerin, Influencerin und OnlyFans-Model. Ihr Bekanntheitsgrad könnte sich aber auch auf ihre Kinder auswirken. Aus Angst, dass etwas passieren könnte, schickt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre beiden älteren Töchter jetzt auf eine Privatschule. "Verträge sind unterschrieben! Nach den Sommerferien gehen beide auf eine Privatschule. Beide hatten die freie Wahl und wollten es unbedingt", erzählt Anne ihren Fans in einer Instagram-Story. Doch das ist noch nicht alles. Auch ein Fahrer für die beiden Mädchen muss her: "Ich brauche dann definitiv einen Fahrer für die Kids. Da ich im öffentlichen Leben bin, sind die Öffentlichen keine Option für mich – einfach, weil es zu viele Idioten da draußen gibt."

Ihr Leben als Mutter mit drei Kindern ist ein großer Teil von Annes Content. Ihre älteste Tochter Miley ist regelmäßiger Gast in ihren Storys und hat sogar einen eigenen Instagram-Account. "Eigentlich wollte ich das schon immer machen, weil ich das cool finde, wie Mama das so macht", erzählte die Elfjährige damals im Netz stolz. Die 33-Jährige habe aber die Oberhand über den Account der Schülerin – Miley dürfe nichts alleine posten, liken oder kommentieren. Trotz der Fürsorge von Anne in Sachen Social Media für Kinder diskutierten ihre Fans heftig über die Entscheidung, ihre Tochter so früh Instagram haben zu lassen. Mileys Geschwister Juna und Sávio (2) zeigt Anne aber nicht im Netz.

Das ist nicht das erste Mal, dass Anne Kritik für ihre Erziehungsmethoden bekommt. Aktionen, in denen sie ihre Kinder außerhalb der Ferien aus der Schule nahm, um zu verreisen, sind einer der größten Punkte, die Fans gar nicht gefallen. Die Kritik kommt aber nicht immer nur von den Fans – auch ihr Ex und Vater von Tochter Juna, Henning Merten (34), hält öfter nichts von Annes Entscheidungen. Das Verhältnis des Ex-Paares ist bis heute angespannt. Und dabei wollte Henning den Frieden eigentlich wiederherstellen. Unter anderem habe er auf das Thema Familientherapie plädiert. "Klar war das ein Thema! Es muss ja jetzt kein Psychologe sein, es gibt ja auch andere Leute, die da helfen", erzählte er Promiflash 2024 bei der Dr. Sindsen Fashionshow.

