Darum wagte Boris Becker die Teilnahme an einer Survivalshow

Boris Becker (57) stellt sich in der britischen Survivalshow "Bear Hunt" den Kräften der Natur und einer nervenaufreibenden Menschenjagd. Aber warum tat der ehemalige Tennisprofi sich diese körperlich wie geistig harte Herausforderung an? "Ich bin ein Fan von Bear Grylls! [...] Seit Jahren werde ich für das sogenannte Dschungelcamp angefragt, da würde ich nie mitmachen. Als Bear Grylls anrief, sagte ich 'Ja'", erklärt Boris im Interview mit Bild. Außerdem wollte er sich selbst austesten: "Ich bin ein Schmalspur-Abenteurer, wollte meine Grenzen ausloten und ein wenig über mich selbst lernen. Und Costa Rica erleben, fand ich spannend." Nach Abschluss der Dreharbeiten reiste seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro nach und die beiden machten sich eine schöne Zeit in Mittelamerika.

Mit großen Herausforderungen kennt Boris sich bestens aus. Im Tennis setzte er zu seinen besten Zeiten neue Maßstäbe und sammelte die Titel. Dabei sei der härteste Gegner aber nie der Kontrahent auf dem Platz gewesen, sondern stets er selbst, wie er in dem Interview erklärt. "Ich war am strengsten zu mir selbst. Der Dämon ist immer da", betonte er. Das wird ihn sicher auch in den Urwald begleitet haben. Leider währte das Abenteuer für ihn nur kurz. Wegen einer Verletzung scheidet der frühere Sportler schon am ersten Tag aus der Show aus. "Er hat sich das Knie verdreht und wir wollten nicht riskieren, dass er sich noch schwerer verletzt. Deshalb mussten wir ihn leider aus der Show nehmen – sehr schade", erklärte der Produktionschef gegenüber The Sun.

Und dabei schien Boris auf jegliche Widrigkeiten vorbereitet. In den vergangenen Jahren erlebte er wirklich harte und dunkle Phasen. Vor allem seine Zeit in einem britischen Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung prägte sein Durchhaltevermögen. Im ersten Trailer der Show zeigte sich der 57-Jährige hoch motiviert: "Ich habe das Gefängnis überlebt. Jetzt will ich das mit der Wildnis vergleichen. Es geht darum, nicht aufzugeben und wieder aufzustehen." Mit ihm kämpften noch andere Promis wie Mel B. (49) und Lottie Moss (27) gegen den Dschungel. Zu sehen ist das Ganze ab dem 5. Februar bei Netflix.

Tom Dymond/Netflix © 2024 Netflix, Inc. Bear Grylls in "Bear Hunt"

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

