Fünfte Staffel "Stranger Things" wird laut Machern "episch"

Matt und Ross Duffer (40), die kreativen Köpfe hinter der weltweit gefeierten Serie Stranger Things, gewährten bei einem Netflix-Event in Los Angeles erste Einblicke in die fünfte und abschließende Staffel der Reihe. Die Brüder präsentierten den Zuschauern laut Entertainment Weekly exklusives Material und kündigten an, dass diese Staffel die bisher größte und ehrgeizigste der gesamten Serie sein werde. "Es ist, als würde man acht Blockbuster-Filme in einer einzigen Staffel erleben", erklärte Ross begeistert und fügte hinzu, dass die Geschichte einen Zeitsprung von einem Jahr nach dem Finale der vierten Staffel machen werde. Bekannte Gesichter wie Millie Bobby Brown (20), Finn Wolfhard (22), Winona Ryder (53), David Harbour (49) und viele mehr kehren zurück, um erneut gegen die dunklen Mächte in Hawkins anzutreten.

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel zogen sich über ein Jahr und resultierten in über 650 Stunden Rohmaterial, das die Schöpfer als intensiv und emotional beschrieben. "Es wurde viel geweint", gestand Matt während des Events und betonte, wie sehr das Projekt den Beteiligten ans Herz gewachsen sei. Neben actionreichen Momenten soll auch diese Staffel persönlich und vertraut wirken, bestätigt Ross: "Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie die erste Staffel an - nur viel größer." Neben dem Serienfinale brachten die Brüder aufregende Neuigkeiten für Fans: Weitere Geschichten im "Stranger Things"-Universum sind in Planung, darunter das Bühnenstück "Stranger Things: The First Shadow", das bereits in London läuft und 2024 am Broadway Premiere feiern soll.

Für die Duffer Brothers (40) begann die Erfolgsgeschichte von "Stranger Things" 2016, und sie entwickelte sich zu einem weltweiten Phänomen. Neben ihrer legendären Serie arbeiten die beiden mittlerweile auch an anderen Netflix-Projekten, darunter "The Boroughs", eine Geschichte über Senioren, die sich einem übernatürlichen Übel stellen, und "Something Very Bad Is Going to Happen", eine düstere Erzählung über die emotionalen Tücken vor einer Hochzeit. Die enge Zusammenarbeit und gemeinsame Leidenschaft der Brüder, die oft als kreative Einheit auftreten, hat ihnen nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch den Ruf als Perfektionisten eingebracht.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown und Finn Wolfhard in "Stranger Things"

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

