Jessica Biel deutet Eheprobleme mit Justin Timberlake an

Am Freitag feierte der Popstar Justin Timberlake (44) seinen 44. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Jessica Biel (42) ihrem Ehemann einen emotionalen Beitrag auf Instagram. "Ein weiteres Jahr, in dem ich Erinnerungen schaffe, die ich in meinem Herzen bewahre. [...] Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz", gratulierte die US-amerikanische Schauspielerin ihrem Liebsten und veröffentlichte mehrere Fotos aus ihrem gemeinsamen Leben, darunter auch Aufnahmen der beiden Söhne Silas und Phineas. Doch sie stimmte auch ernstere Töne an und schrieb offen über die Höhen und Tiefen in ihrer Ehe: "Ein weiteres Jahr des Wachsens, des Sich-Entwickelns und manchmal auch des Rückschritts, mit dir."

Das letzte Jahr lief nämlich alles andere als perfekt: Der "Mirror"-Sänger sorgte im Juni 2024 für Schlagzeilen. Denn er geriet beim Autofahren ins Visier der Polizei und musste eine Nacht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss in Untersuchungshaft verbringen. Seine Frau Jessica hielt in dieser turbulenten Zeit öffentlich stets zu ihm, obwohl gemunkelt wurde, dass das Drama ihr ziemlich zusetzte. Vor wenigen Monaten bestätigte ein Insider dies gegenüber People. Über Justins Verhaftung war Jessica nämlich "gar nicht glücklich", so die Quelle. Und der Pop-Sänger musste sich mächtig ins Zeug legen, um seine Fauxpas bei der 42-Jährigen "wieder gutzumachen".

Abseits der Schlagzeilen haben Jessica und Justin, die seit 2012 verheiratet sind, in Montana ein zurückgezogenes Leben mit ihren Kindern aufgebaut. Sie legen großen Wert auf Privatsphäre, vor allem für ihre Söhne, von denen sie möglichst wenig in den sozialen Medien preisgeben. Vater des neunjährigen Silas und des vierjährigen Phineas zu sein, ist für den Musiker das "größte Geschenk", wie er im vergangenen Jahr auf Instagram betonte. "Ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst, nur weil ihr beide mich als euren Daddy ausgewählt habt", richtete er emotionale Worte an seine Kids.

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

