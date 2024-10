Justin Timberlake will Festnahme bei Jessica wiedergutmachen

Im Juni dieses Jahres wurde Justin Timberlake (43) betrunken beim Autofahren ertappt und daraufhin festgenommen. Obwohl er nur eine Nacht in Untersuchungshaft gesessen hat, war er wochenlang in aller Munde. Seine Frau Jessica Biel (42) hielt öffentlich stets zu ihm, obwohl gemunkelt wurde, dass das Drama ihr ziemlich zusetzte. Wie sich jetzt herausstellt, hat Jessica die Festnahme tatsächlich nicht einfach so wegstecken können. Denn ein Insider verrät gegenüber People jetzt, dass der "Mirror"-Sänger "alles Erdenkliche getan hat", um das Drama "wiedergutzumachen. Die "Candy"-Darstellerin sei "gar nicht glücklich" über die Verhaftung gewesen.

Im September bekannte Justin sich vor Gericht schuldig, unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen zu haben. Er muss eine Geldstrafe von etwa 450 Euro zahlen und 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Da der Fall jetzt abgeschlossen ist, ist das Paar "erleichtert, dass das Drama nun hinter ihnen liegt". Wie die Quelle weiter erzählt, konzentrieren sich die beiden derzeit auf ihr Familienleben und ihre Jobs. Eine Trennung sei überhaupt kein Thema. "Sie sind beide entschlossen, verheiratet zu bleiben. Jess findet, dass Justin ein wunderbarer Vater ist. Sie sind ein tolles Team", gibt der Informant preis.

In den vergangenen Monaten bewies er seiner Herzdame immer wieder seine Liebe, vor Kurzem sogar vor versammelter Menge bei seinem Konzert in Montreal. Weil an diesem Tag außerdem sein zwölfjähriges Jubiläum gewesen ist und die Schauspielerin auch noch im Publikum saß, war es ein ganz besonderer Abend für ihn, erzählte er. "Ich liebe dich, Baby", gestand er ihr emotional. Und ein weiterer Informant gab im August gegenüber OK! bekannt: "Er hat seiner Frau versprochen, sich zu bessern, und er hält sich daran, egal wie hart es wird."

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

