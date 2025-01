Prinzessin Kate glänzt beim Besuch eines Kinderhospizes

Prinzessin Kate (43) kehrt nach ihrer Krebsbehandlung immer mehr zu ihren royalen Pflichten zurück. So zeigte sich die beliebte Britin kürzlich bei ihrem mittlerweile zweiten Solo-Auftritt in diesem Jahr – und nahm dabei einen äußerst emotionalen Termin wahr. Die dreifache Mama besuchte am vergangenen Donnerstag ein Kinderhospiz in Wales. Wie neue Fotos zeigen, lachte Kate, die sogar Schirmherrin der Einrichtung ist, mit den kleinen Kindern und munterte sie auf.

Dem Bericht von Bunte zufolge nahm sich die Prinzessin ausgiebig Zeit für die Kinder. So traf Kate unter anderem auf ein kleines Mädchen im Rollstuhl, mit dem sie sich angeregt über Musik austauschte. Die beiden musizierten sogar gemeinsam – die 43-Jährige schnappte sich eine Rassel und das Mädchen begleitete sie auf einem Xylofon. Kate sprach im Laufe ihres Besuchs mit vielen weiteren Kindern und sorgte damit für eine willkommene Ablenkung. Zudem ließ sich die Frau von Prinz William (42) sogar ihre Handinnenfläche rot bemalen, um sich mit einem Handabdruck auf einem Blatt Papier zu verewigen.

Erst vor wenigen Tagen überraschte Kate die Öffentlichkeit mit ihrem ersten offiziellen Auftritt im Jahr 2025 – dieser hatte eine tiefe emotionale Bedeutung für sie. Die Princess of Wales besuchte nämlich exakt das Krankenhaus, in dem sie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Krebserkrankung in Behandlung gewesen war. Dort angekommen bedankte sie sich bei den Mitarbeitern des Royal Marsden Hospitals für die intensive Betreuung sowie die beeindruckende medizinische Versorgung.

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2025

