Schwangere Kylie Kelce zeigt erstmals stolz ihren Babybauch

Kylie Kelce (32), Ehefrau des ehemaligen NFL-Stars Jason Kelce (37), überraschte die Zuschauer von "Good Morning America" diese Woche mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Bekanntgabe ihrer vierten Schwangerschaft. In einem lockeren Outfit, bestehend aus einem weißen Philadelphia-Eagles-Shirt, einer schwarzen Jacke und Jeans, präsentierte sie stolz ihren Babybauch und sprach mit den Moderatoren Robin Roberts und Michael Strahan (53). Während des Segments beglückwünschte Robin Roberts Kylie zu ihrem freudigen Anlass, während Michael Strahan scherzhaft applaudierte und "für das Baby klatschte". Dies war das erste Mal, dass Kylie ihren Babybauch zeigte, seitdem sie im November 2024 die Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte.

In einem Instagram-Post aus dem vergangenen Jahr hatte Kylie die Neuigkeiten durch ein niedliches Foto ihrer Töchter Wyatt, Elliotte und Bennett in "große Schwester"-Pullis bekannt gegeben. Humorvoll kommentierte sie die verschiedenen Gesichtsausdrücke ihrer Mädchen: Während die fünfjährige Wyatt sichtlich überrascht wirkte, strahlte die dreijährige Elliotte in die Kamera – das jüngste Familienmitglied Bennett hingegen weinte. Jason, der mittlerweile nicht mehr aktiv in der NFL spielt, äußerte sich in einer Podcast-Folge mit seinem Bruder Travis Kelce (35) zu ihrer wachsenden Familie. "Das könnte es gewesen sein. Vielleicht ist das unser letzter Versuch", sagte er augenzwinkernd, während Travis ihn aufforderte, "auf die Startelf zu setzen".

Privat scheint die Familie Kelce ein eingespieltes Team zu sein, das viel Wert auf Zusammenhalt legt. Kylies Schwager Travis, selbst ein NFL-Star bei den Kansas City Chiefs, ist bekannt für seine enge Bindung zu den Nichten. Kylie nennt ihn liebevoll den "König der Onkel" und erwähnte in ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie", wie begeistert die kleinen Fans ihn sogar auf dem Weg zu großen Events wie dem Super Bowl unterstützen. Mit der bevorstehenden Geburt ihres vierten Kindes kann die Familie Kelce bald ein weiteres Mitglied in ihrem liebevollen Kreis willkommen heißen.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce, Ehepaar

