Trotz Erfolg: Travis Kelce bleibt dank Familie bodenständig

Dank seiner erfolgreichen Football-Karriere steht Travis Kelce (34) seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Doch auch seine Beziehung zu Taylor Swift (34) sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Wirbel. Dank seiner Familie kann ihm die ständige Aufmerksamkeit aber nichts anhaben, wie Travis jetzt selbst in der Sendung "Good Morning America" verrät: "Wenn man eine gute Familie und gute Freunde um sich herum hat, wird dieser Aspekt des Lebens viel einfacher."

Dennoch räumt der 34-Jährige ebenfalls ein, dass er "schon immer ein sehr bodenständiger Typ" war. "Wenn ich Football spiele, kommt das vielleicht nicht so rüber, aber abseits des Feldes möchte ich einfach ein aufrichtiger Mensch sein. Ich versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu blicken, weil man nie weiß, wann sich eine Gelegenheit bietet", betont Travis ebenfalls in dem Gespräch und fügt hinzu: "Ich habe so viel Glück und bin so dankbar für alles, was mir im Leben widerfahren ist. [...] Ich lebe den Traum, Baby."

Travis scheint mit seiner Karriere aktuell auf der Überholspur zu sein: Der NFL-Star wird bald in einem Horror-Drama von keinem Geringeren als American Horror Story-Macher Ryan Murphy (58) zu sehen sein – das teaserte Travis' Co-Star Niecy Nash-Betts bereits auf Instagram an. "Leute, ratet mal, mit wem ich in 'Grotesquerie' zusammenarbeite?", freute sich die Schauspielerin in einem Video und schwenkte daraufhin die Kamera auf Travis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / niecynash1 Niecy Nash-Betts und Travis Kelce, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Travis bodenständig ist? Ja, natürlich! Also ich finde, er wirkt schon etwas abgehoben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de