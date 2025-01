Ist das etwa Simone Lugners Outfit für den Wiener Opernball?

In diesem Jahr steht der traditionelle Wiener Opernball unter besonderen Vorzeichen: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird Richard Lugner (✝91), der im August 2024 verstorbene Baumeister und Society-Liebling, bei der Veranstaltung fehlen. Während seine Tochter Jacqueline Lugner gemeinsam mit ihrem Mann Leo seinen Platz in der prestigeträchtigen Familienloge übernehmen wird, sorgt Richard Lugners Ex-Frau Simone Lugner alias "Bienchen" abseits des Spektakels für Schlagzeilen. Richards sechste Ehefrau und Unternehmerin zeigte sich kürzlich auf Instagram in verschiedenen eleganten Roben und kündigte an, bereit für die Ballsaison zu sein – und das, obwohl sie in der Lugner-Loge nicht willkommen ist.

Offenbar hat Simone trotzdem mehrere Einladungen zu dem glanzvollen Event erhalten, wie sie dem Medium oe24 verriet. Dass sie der Lugner-Loge nicht angehört, scheint sie nicht sonderlich zu kümmern: "Ich heule dem Theater wirklich nicht nach." Ob Simone, die bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll, tatsächlich am 27. Februar bei dem Ball der Bälle antanzen wird, bleibt ob der widersprüchlichen Andeutungen also unklar. Die von Richard Lugner noch zu Lebzeiten ausgewählte Stargast-Begleitung der Loge wird ebenfalls sehnlichst erwartet. Wer erstmals ohne den Baulöwen über das Parkett wirbeln wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Richard "Mörtel" Lugner, der seinen Frauen gerne tierische Spitznamen verpasst hatte, gehörte zum Ball wie die Punschkrapferl zu den Gerstner Naschereien.

Er war mitverantwortlich, dass das gesellschaftliche Event über die Jahre hinweg zu einer Bühne für extravagante Auftritte und internationale Society-Prominenz avancierte. Er hinterlässt eine große Lücke in der Wiener Ballsaison. Besonders Jacqueline, die seine Rolle als Gastgeberin übernimmt, dürfte diese Verantwortung als eine besondere Aufgabe empfinden. Der Verstorbene war stets ein fixer Bestandteil des Opernballs gewesen und hatte mit seinen Stargast-Begleitungen – von Paris Hilton (43) bis Kim Kardashian (44) – unzählige Kameras auf sich gezogen. Simone Lugner hingegen hat sich seit ihrer Trennung von Richard immer wieder durch ihre eigenständige Präsenz bei gesellschaftlich anerkannten Veranstaltungen hervorgetan und versucht sich aktuell als Moderatorin.

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

Getty Images Paris Hilton und Rochard Lugner, 2007

