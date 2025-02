Christina Haack litt unter toxischer Eifersucht von Ex Josh

Christina Haack (41) hat erstmals offen über die schwierigen Seiten ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Joshua Hall gesprochen. In der Premiere ihrer neuen HGTV-Show "The Flip Off" enthüllte die Innendesignerin emotionale Details zu den Konflikten, die letztlich zur Trennung führten. Laut Christina war die Beziehung geprägt von Eifersucht und Unsicherheiten seitens Josh, der es nicht ertragen konnte, dass sie professionell und respektvoll mit ihrem ersten Ex-Mann Tarek El Moussa (43) zusammenarbeitete. "Er nennt mich überheblich. Er denkt, ich sei arrogant, obwohl wir beide wissen, dass ich nicht überheblich oder arrogant bin und ich einfach meinen Job mache", erzählte sie. Die Trennung erfolgte im Sommer nach einer explosiven Auseinandersetzung. Selbst ihre ältesten Kinder aus der Ehe mit Tarek baten sie wohl darum, die Beziehung zu beenden: "Sie haben mir gesagt, dass er nicht nett zu mir ist."

Während eines emotionalen Gesprächs mit Tarek in der neuen Show erklärte Christina, wie eifersüchtig und unsicher Josh oft gewesen sei. Schon harmlose Scherze bei den Fußballspielen der Kinder hätten bei ihm für tagelanges Schweigen gesorgt. Auch ihr Nachname sei ein ständiger Streitpunkt gewesen. Josh habe darauf bestanden, dass Tarek den Nachnamen "El Moussa" möglichst schnell ablege und seinen Namen "Hall" annehme, was für Christina jedoch nicht an erster Stelle gestanden habe. "Es gab einen explosiven Streit über nichts, und das war letztlich der Punkt, an dem ich wusste, dass es nicht mehr weitergehen kann", so die Unternehmerin.

Christina war vor ihrer Ehe mit Josh zweimal verheiratet. Mit Tarek El Moussa, der inzwischen mit Heather Rae El Moussa verheiratet ist und ebenfalls an "The Flip Off" teilnimmt, war sie von 2009 bis 2016 zusammen. Ihr zweiter Ex-Mann, Ant Anstead (45), mit dem sie den fünfjährigen Sohn Hudson hat, war von 2018 bis 2021 an ihre Seite. Trotz der Höhen und Tiefen ihrer Beziehungen bleibt die dreifache Mutter ihren Kindern zuliebe mit ihren Ex-Partnern in Kontakt. Dass sie einige dieser Themen in ihrer Show anspricht, sehen viele Fans als Beweis für ihre Offenheit und Weiterentwicklung. Erst kürzlich zeigte sich Christina zudem erstmals öffentlich mit ihrem neuen Freund Christopher Larocca.

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Getty Images Christina Haack und Tarek El Moussa, 2014