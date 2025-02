Kalkül? Das sagt Kate Merlan zu Sams Dschungel-Auftritt

Auch Kate Merlan (37) hat mitbekommen, wie es in den ersten Tagen im Dschungelcamp für ihren Reality-TV-Kollegen Sam Dylan (33) lief. Der Entertainer fiel vor allem dadurch auf, dass er anfänglich jede einzelne Prüfung abgebrochen hatte – anschließend wurde er von den Zuschauern zu jeder weiteren Prüfung verdonnert. Dazu kann die "Stranger Sins"-Teilnehmerin nur eins sagen: "Sam weiß ganz genau, was er tut. Sam hat einen Plan." Kates Aussage gegenüber Promiflash auf dem Mates Dates Event klingt ganz so, als glaube sie, dass der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner absichtlich diese Schiene fahre.

Und tatsächlich! "Natürlich ist das schon ein Kalkül, was Sam da macht. Er weiß genau, wie man Sendezeit bekommt", erklärt die 37-Jährige weiter und ergänzt: "Ich glaube aber, dass er in der ersten Woche... dass ihm das recht war, dass er halt auch ein bisschen Hate bekommen hat." Doch er wisse auch, jetzt, wo es um die Zuschauer und ihre Anrufe geht, ist Anstrengung angesagt – dass er sich Mühe gebe, habe Sam dann auch in den weiteren Prüfungen bewiesen. "Also, er weiß halt schon genau, was er tun muss. Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht an seiner Stelle", meint Kate und gibt zu, dass der 33-Jährige sich eigentlich wirklich schlau angestellt habe. Zudem ist die Influencerin davon überzeugt, dass Sam es im Dschungelcamp weit bringen wird. Sie glaube, er komme "auf jeden Fall unter die letzten drei".

Der Großteil der Zuschauer war von Sams Verhalten jedoch weniger begeistert. Ein User forderte sogar eine Regeländerung. "Neue Regeln erforderlich: Wer dreimal eine Prüfung abbricht, muss das Camp verlassen und sollte weniger Geld bekommen", lautete ein Kommentar unter dem Instagram-Beitrag der Show. Doch zu seinem Glück konnte der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Teilnehmer in den folgenden Tagen doch noch unter Beweis stellen, was in ihm steckt. So zeigte er unter anderem am sechsten Tag in Zusammenarbeit mit Edith Stehfest, was er im Köpfchen hat und sammelte ganze zehn Sterne.

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige