Karrierewechsel: Katie Price möchte als Sanitäterin arbeiten

Reality-TV-Star Katie Price (46) hat eine überraschende berufliche Wendung angekündigt. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verriet sie ihrer kleinen Schwester Sophie Price, dass sie zwei neue Karrierewege einschlagen möchte: Sie plane, sich als Life Coach zertifizieren zu lassen und zusätzlich entsprechende Kurse zu absolvieren, um als Notfallsanitäterin arbeiten zu können. Bei diesen ambitionierten Plänen habe auch ihr ältester Sohn, Harvey Price (22), eine wichtige Rolle gespielt, da dieser aufgrund verschiedener Erkrankungen auf professionelle Pflege angewiesen sei. So möchte Katie nun zunächst ehrenamtlich in der Einrichtung tätig sein, in die Harvey in diesem Jahr umziehen wird. "Dort sagten sie, ich wäre eine großartige Betreuerin", erklärte sie voller Begeisterung.

Bereits in der Vergangenheit äußerte Katie den Wunsch, beruflich mehr in den medizinischen Bereich einzutauchen. Während sie einst eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen hatte, aber zugunsten ihrer Showbiz-Karriere abbrach, verfolge sie dieses Ziel inzwischen wieder mit großem Elan. Auch das Thema mentale Gesundheit fasziniere sie seit jeher, wie sie im Podcast verriet. Katie sei überzeugt, dass ihre Erfahrungen – sowohl die Höhen als auch die Tiefen in ihrem Leben – es ihr ermöglichen, andere Menschen zu inspirieren und ihnen in dunklen Phasen wieder zu mehr Lebensfreude zu verhelfen.

Die Beziehung zwischen Katie und ihrem Sohn, geboren mit dem Prader-Willi-Syndrom, war stets von tiefer Verbundenheit geprägt. Harvey, der auch an Autismus und einer Sehbehinderung leidet, wird von seiner Mutter nicht nur als Sohn, sondern auch als Inspiration betrachtet. Trotz der Herausforderungen, die seine Pflege mit sich bringt, betonte Katie in der Vergangenheit wiederholt, wie stolz sie auf ihn sei. Mit ihrem neuesten Vorhaben möchte sie ihrer Erklärung nach nicht nur Harvey weiterhin zur Seite stehen, sondern auch einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie und Sophie Price, Schwestern

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price

Anzeige Anzeige