Kim Kardashian zerschlägt Auto mit Baseballschläger in Serie

Kim Kardashian (44) sorgte für Aufsehen am Set ihrer neuen Hulu-Serie "All's Fair". In einer dramatischen Szene, die am Montag in Los Angeles gedreht wurde, schwingt der Reality-Star einen Baseballschläger und zertrümmert die Windschutzscheibe eines geparkten BMWs. Gekleidet in ein auffälliges gelbes Kleid, kombiniert mit schwarzen Handschuhen und dunkler Sonnenbrille, gab Kim alles, um die Szene überzeugend zu spielen. TMZ liegen Bilder der Dreharbeiten vor, die zeigen, wie die vierfache Mutter mit voller Kraft auf die Luxuskarosse einschlägt.

Die Serie, ein juristisches Drama, vereint Kim mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Glenn Close (77), Sarah Paulson (50), Naomi Watts (56), Niecy Nash und Teyana Taylor (34). Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren, und Kim, die in der Vergangenheit eher durch Reality-TV und ihre geschäftlichen Unternehmungen glänzte, zeigte hier eine völlig neue Seite von sich. Der spektakuläre Dreh erinnerte laut TMZ an Beyoncé (43). Die Szenerie lässt Parallelen zu dem Musikvideo "Hold Up" aus dem Jahr 2016 erkennen. Darin setzt die Sängerin ebenfalls einen Baseballschläger gegen ein Auto ein, während sie Themen wie Untreue thematisiert.

Kim Kardashian, die seit Jahren als schillernde Persönlichkeit bekannt ist, hat sich in den letzten Jahren immer wieder neu erfunden. Neben ihrer berühmten Rolle in "Keeping Up With the Kardashians" überraschte sie ihre Fans mit ihrem Jurastudium und ihrer Ausbildung zur Anwältin. Nachdem sie bereits als Gaststar in verschiedenen Projekten auftrat, ist "All's Fair" nun die nächste große Herausforderung in ihrer Karriere. Ihre Fähigkeit, sich in neue Rollen hineinzufinden, dürfte auch hier für Diskussionen sorgen – nicht zuletzt wegen ihrer expressiven Performance am Set.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin und Reality-TV-Star

Getty Images Kim Kardashian, Oktober 2024

