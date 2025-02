Michael Jacksons Nase treibt Kosten für Biopic in die Höhe

Hollywood bereitet sich derzeit auf ein ganz besonderes Kino-Highlight vor: Das Biopic "Michael" soll das Leben des unvergessenen "King of Pop", Michael Jackson (✝50), auf die große Leinwand bringen. Die Dreharbeiten für den von Antoine Fuqua (59) inszenierten Film, der am 2. Oktober 2025 erscheinen soll, liefen jedoch nicht wirklich rund, wie filmstarts.de berichtet. Eine große Herausforderung für die Macher sei die Darstellung von Michaels zahlreichen Schönheitsoperationen gewesen, die er sich im Laufe seiner Karriere angedeihen ließ. Als besonders kostspielig habe sich hierbei das Riechorgan des Sängers herausgestellt: Während Maskenbildner die meisten optischen Veränderungen direkt durch plastische Arbeit am Gesicht von Schauspieler Jaafar Jackson (28) abdecken konnten, musste die weltberühmte Stupsnase zu großen Teilen in der Postproduktion nachbearbeitet werden. Dieser Zusatzaufwand habe nun dafür gesorgt, dass das Budget für die Filmbiografie um mehrere Millionen Dollar überschritten wurde.

Jaafar, der Neffe des legendären Musikers, übernimmt die Hauptrolle des erwachsenen Michaels und erhielt bereits jetzt viel Lob für seine beeindruckende Leistung in dieser anspruchsvollen Rolle. Für die Darstellung der Popikone in Kindestagen wurde mit Juliano Krue Valdi ein vielversprechendes Nachwuchstalent besetzt. Insgesamt hatte die Produktion aber mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, wie WorldOfReel berichtete: Der Start der Dreharbeiten wurde mehrfach verschoben und konnte erst Anfang 2024 endgültig beginnen. Dennoch soll das Endergebnis vielversprechend sein, nicht zuletzt dank Jaafar, dessen Erscheinung und Auftreten seinem berühmten Onkel sehr nahekommen sollen, wie es aus Produktionskreisen hieß.

Jaafar, der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson (70), bringt aufgrund seiner engen familiären Verbindung zu Michael ein besonderes Maß an Authentizität in die Rolle. Die Jackson-Dynastie ist seit Jahrzehnten sowohl durch einzigartige Talente als auch durch Skandale Teil der Popkultur. So scheint Jaafar nun die Chance zu haben, eine ganz neue Generation für sich zu gewinnen – in einer Rolle, die für ihn sowohl künstlerisch als auch emotional eine große Herausforderung darstellen könnte.

Getty Images Jermaine Jackson mit seinen Söhnen Jaafar und Jermajesty 2009

Getty Images Michael Jackson im November 1996

