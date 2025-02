Millie Bobby Brown begeistert mit neuer blonder Haarpracht

Millie Bobby Brown (20), bekannt aus der Netflix-Serie Stranger Things, hat ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung begeistert. Die Schauspielerin präsentierte sich kürzlich auf Instagram mit platinblonden Haaren und einem eleganten schwarzen Kleid. Die Resonanz ihrer Fans auf den neuen Look war überwältigend und viele zogen Vergleiche zu Barbie, Pamela Anderson (57) und Britney Spears (43). In den Kommentaren hieß es unter anderem: "Da fällt mir ja glatt die Kinnlade runter" und "Barbie Mills ist zurück!" Millies blonde Transformation markiert für sie einen glamourösen Abschluss des Jahres 2024, in dem die letzte Staffel der Erfolgsserie abgedreht wurde.

Das vergangene Jahr brachte jedoch noch weitere bedeutsame Ereignisse in Millies Leben. Im Mai 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (22), den Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (62), in einer romantischen Zeremonie in der Toskana. Die beiden sind seit 2021 ein Paar und hatten sich über Instagram kennengelernt. Nachdem Jake im April 2023 bei einem Urlaub mit einem unter Wasser inszenierten Antrag um Millies Hand angehalten hatte, feierten sie ihre Liebe mit einer kleinen standesamtlichen Trauung und später einem opulenten Fest im Herbst. Neben privaten Meilensteinen verabschiedete sich Millie emotional von der Serie, die ihr den Durchbruch brachte, nachdem die Dreharbeiten zur fünften und finalen Staffel abgeschlossen wurden.

Abseits ihres Berufslebens zeigt sich die Schauspielerin selbstbewusst und schlagfertig, besonders im Umgang mit Kritikern. Nachdem sie für ältere Selfies auf Social Media negative Kommentare erhalten hatte, konterte sie mit den Worten: "Frauen wachsen!! Ich entschuldige mich dafür nicht". Millie, die bereits mit 12 Jahren als Eleven in Stranger Things bekannt wurde, zelebriert aktuell ihre Weiterentwicklung – ob als Ehefrau, Schauspielerin oder Modeikone mit einem Style, der Fans aufhorchen lässt. Mit ihrer markanten Umwandlung setzt sie ein weiteres Statement: Sie bleibt eine kreative, wandelbare Frau, die sich nicht in Schubladen stecken lässt.

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown mit blonder Mähne auf Instagram 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown präsentiert 2025 ihre neue Haarfarbe

Anzeige Anzeige