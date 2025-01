Millie Bobby Brown kontert Kommentaren zu älterem Aussehen

Millie Bobby Brown (20) hat sich kürzlich gegen Kommentare gewehrt, die sie auf Instagram ins Visier nahmen. Einige Nutzer behaupteten, die 20-Jährige sähe auf aktuellen Bildern älter aus, als sie tatsächlich ist, und verglichen ihren Look mit einer "40-jährigen Hausfrau aus New Jersey". Die Schauspielerin ließ dies jedoch nicht unbeantwortet und schrieb in ihrer Story: "Frauen wachsen! Nicht sorry deswegen." In den besagten Fotos trug sie ein elegantes Kleid mit floralem Muster, kombinierte es mit goldenen Accessoires und präsentierte dabei auch ihren auffälligen Verlobungsring.

Viele Fans fühlten sich durch die Hasskommentare aber auch dazu veranlasst, Millie zu verteidigen. Einige kommentierten, dass sie stattdessen für ihren erwachsenen Stil gelobt werden sollte, andere kritisierten die unrealistischen Erwartungen, die an Kinderstars gestellt werden. Seit 2016 hat Millie eine Karriere hingelegt, die sie nicht nur zu einer Emmy-Nominierung führte, sondern auch zur Hauptrolle in Projekten wie Enola Holmes. Bekannt wurde sie durch die Rolle der Eleven in der Netflix-Serie Stranger Things.

Privat hat sich Millies Leben in den letzten Jahren ebenfalls stark verändert. Seit 2021 ist sie mit Jake Bongiovi (22), dem Sohn von Rocklegende Jon Bon Jovi (62), liiert. Im April 2023 machte Jake ihr einen Antrag, woraufhin das Paar bald darauf in einer intimen Zeremonie heiratete. Später feierten sie ihre Liebe erneut mit einer glamourösen Hochzeit in Italien. Zum Jahresende teilte Millie einen süßen Rückblick auf ihre junge Ehe mit Jake.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown posiert in floralem Kleid und mit Louis-Vuitton-Tasche

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juli 2024

