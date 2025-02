Nach Dschungelcamp: Hat Yeliz Koc noch Lust auf Reality-TV?

Yeliz Koc (31) hat im Laufe ihrer TV-Karriere schon so einige große Realityshows abgearbeitet. Hat die Influencerin da überhaupt noch Lust auf weitere Formate? Nach ihrem Dschungelcamp-Rauswurf sprach Yeliz bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, über ihre TV-Zukunft. "Also, wenn es noch mal ein cooles Format gibt, worauf ich Lust habe und der Sender auch Lust auf mich hat, dann bin ich natürlich wieder am Start", betonte sie.

In den vergangenen Jahren stand Yeliz schon für zahlreiche Shows vor der Kamera. 2018 startete die Mutter einer Tochter mit ihrer Teilnahme bei Der Bachelor durch – und sorgte dabei für großes Aufsehen, als sie dem Rosenverteiler Daniel Völz (39) vor laufender Kamera eine Ohrfeige verpasste. Seither flirtete sie unter anderem bei Bachelor in Paradise, Make Love, Fake Love und Love Island VIP um die Wette. Außerdem kämpfte sie bereits bei Kampf der Realitystars und Das Sommerhaus der Stars um den Sieg. 2023 nahm sie bei Promi Big Brother den Pokal mit nach Hause.

Aber auch mit ihrem Privatleben sorgt Yeliz immer wieder für Schlagzeilen. Die erfahrene Reality-TV-Kandidatin hat ein gemeinsames Kind mit Jimi Blue Ochsenknecht (33). Zwar ist die Liebesgeschichte der beiden längst passé, doch ab und an sorgen sie mit ihren Streitigkeiten nach wie vor für Aufsehen. Zudem zieht sie auch mit ihrer Beziehung mit dem ehemaligen "Make Love, Fake Love"-Boy Jannik Kontalis regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige Anzeige

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Anzeige Anzeige