Rosie Huntington-Whiteley über Ablehnung im Modelbusiness

Rosie Huntington-Whiteley (37) hat kürzlich offen darüber gesprochen, wie seelisch belastend der Alltag im Modelbusiness für sie war. So beschrieb Rosie, die ihre Karriere im zarten Alter von 16 Jahren begann, dass sie viele Tiefpunkte in der Welt des Modelns verkraften musste – insbesondere, wenn sie nicht die gewünschten Jobs erhielt. In einer Folge des Podcasts "Reign with Josh Smith" erklärte sie, dass sie vor allem in jungen Jahren sehr verletzt war, wenn sie einmal von einem Job nach Hause geschickt oder schon im Vorfeld abgelehnt wurde. Mittlerweile habe sie jedoch gelernt, Ablehnung nicht als Scheitern zu sehen – stattdessen betrachte sie ein Nein einfach als "nicht vorhergesehene Möglichkeit".

Weiter beschrieb die Beauty, dass ihr Partner Jason Statham (57) eine große Rolle bei der Verinnerlichung dieser starken Ansicht gespielt habe: So ermutige der Vater ihrer beiden Kinder Jack und Isabella sie stets dazu, ihre eigene Fürsprecherin zu sein und sich nichts von der Branche diktieren zu lassen. "Er hat mich daran erinnert, dass ich die Kontrolle habe", äußerte sie sich dankbar. Diese Haltung half ihr, mit dem unerbittlichen Druck der Modelwelt umzugehen und ihre Karriere selbst zu gestalten. Dennoch empfindet die 37-Jährige Zeiten der Herausforderung als wichtig, da diese sie zu einer interessanten Persönlichkeit machen würden.

Seit 2009 sind Rosie und Jason ein Paar. Obwohl die beiden seit 2016 verlobt sind, scheint eine Hochzeit nicht unmittelbar auf der Agenda zu stehen. Daily Mail berichtete dazu, dass das Paar keinen Druck verspüre, den nächsten offiziellen Schritt zu machen. Dennoch seien sie fest entschlossen, irgendwann zu heiraten. Die Liebe zwischen Rosie und Jason solle laut einem Insider jedoch sehr stark sein. Außerdem sei das Traumpaar mit seinem Leben sehr zufrieden.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Model

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham im September 2024

