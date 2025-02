Wie viel Kilo hat Yeliz Koc im Dschungelcamp abgenommen?

Für Yeliz Koc (31) ging am Samstagabend die Zeit im Dschungelcamp zu Ende – und damit ist sie auch den berühmt-berüchtigten Dschungel-Speiseplan los, auf dem meist nur Reis und Bohnen stehen. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, berichtete die ehemalige Bachelor-Kandidatin, was die Waage nach ihrer Zeit im australischen Busch anzeigt. Auf die Frage, wie viel sie abgenommen hat, antwortete Yeliz kurz und knapp: "Vier Kilo."

Nachdem Yeliz' Geschmacksknospen am Lagerfeuer etwas über eine Woche lang nicht wirklich auf ihre Kosten kamen, plane die Mutter einer Tochter jetzt eine große Gaumenfreude. "Ich freue mich auf eine bunte Tüte, auf eine Pizza, auf ein Eis, Eistee, alles...", zählte die Influencerin bei der Pressekonferenz voller Vorfreude auf.

Einen Tag zuvor musste bereits der Ex-Sportler Jürgen Hingsen (67) seinen Platz am Lagerfeuer räumen. Bei dem ehemaligen Zehnkämpfer purzelten während seiner Zeit in der Unterhaltungsshow sogar noch mehr Kilos. Er berichtete kurz nach seinem Rauswurf: "In neun Tagen habe ich fast 15 Kilo verloren – das ist die Dschungeldiät."

RTL Yeliz Koc im Dschungelcamp 2025

RTL Jürgen Hingsen, Dschungelcamp-Kandidat

