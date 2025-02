Hugh Jackman sagt Auftritt beim Sommerfestival in London ab

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Sommer wieder das große BST Hyde Park Festival in London statt. Hugh Jackman (56) hätte eigentlich einer der Performer sein sollen – doch jetzt sagt der Wolverine-Darsteller überraschend ab. In einem Statement auf Instagram verkündet er: "Aufgrund eines unvorhergesehenen Konflikts in meinem Terminkalender bin ich zutiefst enttäuscht, dass ich am 6. Juli nicht im Hyde Park auftreten kann. Das war eine Bühne, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Nicht zuletzt in einer Stadt, die ich so sehr liebe. [...] London, ich kann es kaum erwarten, dich so schnell wie möglich zu sehen."

Als Musical-Darsteller stach Hugh aus dem Line-up der anderen Künstler heraus. Olivia Rodrigo (21), Sabrina Carpenter (25), Noah Kahan und Zach Bryan sind für ihre Pop- und Indie-Musik bekannt. Der Schauspieler wäre mit Hits aus den Stücken "The Boy From Oz", "Les Misérables", "The Music Man" und auch "The Greatest Showman" aufgetreten. Im November des vergangenen Jahres kündigte er seine Performance groß an und versprach, einige "Überraschungsgäste" mitzubringen. Wie Mirror nun aber berichtet, kehrt der X-Men-Darsteller im April auf die Bühne der Radio City Music Hall in New York zurück – und wird dort bis Oktober verweilen.

Obwohl Hugh für viele nur als der schroffe Superheld Wolverine bekannt ist, hegt der Schauspieler schon seit Beginn seiner Karriere eine Liebe für das Theater. Seine Rollen in den Musicals "Les Misérables" und "The Greatest Showman" gehören bis heute zu seinen größten. Doch das Musiktheater hat ihm in den vergangenen Monaten noch auf anderem Wege Glück gebracht: Dort fand er nämlich seine aktuelle Flamme Sutton Foster (49). An ihrer Seite stand er 2022 wochenlang für "The Music Man" auf der Bühne – die Romanze zwischen den beiden fing sehr langsam an, scheint aber immer noch gut zu laufen.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei den Tony Awards im Juni 2022

