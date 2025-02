Russell Brand droht die Auslieferung nach Großbritannien

Schauspieler und Comedian Russell Brand (49), der Berichten zufolge mittlerweile dauerhaft in den USA leben würde, könnte laut The Sunday Times bald gezwungen sein, in seine Heimat Großbritannien zurückzukehren. Der dreifache Vater soll mit seiner Frau Laura Gallacher (37) und den gemeinsamen Kindern im vergangenen Herbst von Oxfordshire nach Florida umgezogen sein, wo die Familie angeblich einen Zwei-Millionen-Euro-Bungalow bewohne. Dieser Umzug wirft jedoch rechtliche Fragen auf, denn im Vereinigten Königreich laufen aktuell Ermittlungen gegen ihn: Er soll zwischen 2006 und 2013 mehrere Frauen sexuell belästigt und missbraucht haben. Wenn die britische Staatsanwaltschaft nun Anklage erhebt, könnte sein Aufenthaltsort in den USA ein aufwendiges Auslieferungsverfahren nach sich ziehen. Russell, der bisher jegliches Fehlverhalten bestreitet, erklärte laut The Sun, er werde von den britischen Behörden "angegriffen" und man versuche, ihn "zum Schweigen zu bringen".

Die Ermittlungen gegen Russell basieren auf Untersuchungen der Metropolitan Police, die nach Berichten von The Sunday Times und Channel 4 im vergangenen Jahr eingeleitet worden seien. Die Polizei habe bereits im November eine vollständige Akte mit Beweismaterial vorgelegt, woraufhin der Brite mehrfach befragt worden sei. Zeitgleich kamen neue Details über mutmaßliches Fehlverhalten während seiner Zeit als Moderator bei BBC Radio ans Licht. Eine interne BBC-Untersuchung hatte gezeigt, dass zahlreiche Mitarbeiter Bedenken gehabt, diese aber nicht geäußert hätten, da Russell als zu mächtig innerhalb der Organisation gegolten habe. Nur eine der insgesamt acht Beschwerden zwischen 2006 und 2008 seien formell eingereicht worden. Der Sender entschuldigte sich inzwischen für diese damalige "Kultur des Schweigens".

In Santa Rosa Beach scheint Russell, der früher für seinen wilden Lebensstil bekannt war, ein ruhigeres Leben zu führen. Ein Nachbar berichtete gegenüber The Sun, dass der Schauspieler regelmäßig in der Kirche gesichtet werde und stets freundlich grüße. In den letzten Jahren beschrieb der 49-Jährige seine Lebensart bereits mehrfach als "spirituell und reflektiert". In Interviews sprach er häufig über seine Transformation seit der Geburt seiner Kinder und der Ehe mit Laura, mit der er seit 2017 verheiratet ist. Ob und wie sich Russells Lebensstil und seine neue Umgebung auf die laufenden Ermittlungen auswirken werden, bleibt abzuwarten.

