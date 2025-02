Simone Lugners Mutter muss ihr nach Richards Tod Geld leihen

Seit dem Tod ihres Ehemannes Richard Lugner (✝91) im August 2024 kämpft Simone Lugner mit finanziellen Schwierigkeiten. Wie sie gegenüber oe24 verriet, stehe sie aktuell im Mittelpunkt eines anhaltenden Erbstreits, der sich unter anderem auf die Mörtel-Villa bezieht. Die Villa sei in die Jahre gekommen, und Simone falle es zunehmend schwer, die hohen Kosten für ihre Instandhaltung zu decken. Besonders belastend sei ein Defekt an der Wasseranlage, der enorme Nebenkosten verursache. Um über die Runden zu kommen, sei Simone sogar gezwungen, ihre Mutter um finanzielle Unterstützung zu bitten: "Mama hat mir schon etwas von ihrem Ersparten geborgt", gab sie offen zu.

Um sich finanziell zu entlasten, bleibt Simone nicht untätig: Sie moderiert derzeit Radiosendungen, verkauft eigenen Honig und nimmt Werbeaufträge an. Im März will sie zudem bei "Dancing Stars" auf dem Tanzparkett glänzen, was ihr eine dringend benötigte Gage einbringen soll. Gleichzeitig bleibe sie nach eigenen Angaben zuversichtlich und rät auch anderen, sich nicht unterkriegen zu lassen: "Genießt die Sonne, gebt nicht auf, holt das Beste raus, verbringt Zeit mit euren Freunden, Tieren und der Familie", so ihr Appell.

Die Ehe von Simone und Richard Lugner war von Höhen und Tiefen geprägt. Der Baumeister, der in Österreich liebevoll "Mörtel" genannt wurde, war für seine extravagante Lebensweise und zahlreiche öffentliche Auftritte bekannt. Er heiratete Simone im Juni 2024, nur zwei Monate vor seinem plötzlichen Tod. Während Simone heute versucht, den Verlust ihres Ehemannes zu verkraften und sich über Wasser zu halten, bleibt Richard als schillernde Figur der österreichischen Promiszene in Erinnerung.

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

