Zara McDermott im Thailand-Urlaub nach Trennung von Sam

Zara McDermott (28) hat sich nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Sam Thompson (32) mit einer Reise nach Thailand eine Auszeit gegönnt. Die einstige Love Island-Kandidatin teilte kürzlich ein TikTok-Video aus ihrem Hotelzimmer, in dem sie entspannt im Schlafanzug auf dem Bett saß und verschiedene thailändische Snacks kostete. "Ich habe zwei Tage nicht geschlafen, weil ich unterwegs hierher war", gestand sie ihren Fans in dem Clip, bevor sie begeistert erklärte: "Es fühlt sich an wie ein Traum." Besonders angetan war sie von einem Pandan Chiffon Cake: "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich liebe Kuchen. [...] Und das ist einfach unglaublich fluffig und lecker."

Die Reise kommt kurz nachdem Zara und Sam Anfang Januar offiziell ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Insidern zufolge verbrachte das Paar bereits die Weihnachtsfeiertage getrennt, bevor Zara aus dem gemeinsamen Heim in London auszog. In seinem Podcast "Staying Relevant" äußerte sich Sam offen zu der schwierigen Zeit: "Es war ein harter Monat... wirklich hart." Besonders Weihnachten sei für ihn herausfordernd gewesen, weshalb er sich entschieden habe, den Tag ehrenamtlich für wohltätige Zwecke zu verbringen.

Zara und Sam, die durch die Reality-TV-Szene bekannt wurden, galten lange als Traumpaar. Kennengelernt hatten sie sich 2019, als sie für verschiedene Reality-Formate vor der Kamera standen. Trotz ihrer Trennung erschienen die beiden kürzlich zusammen in einer zuvor aufgenommenen Folge von "Michael McIntyre's Big Show". Zara startet nun mit ihrer Thailand-Reise in eine neue Phase und findet offenbar Gelegenheit, sich von der Trennung zu erholen.

Instagram / samthompsonuk Sam Thompson und Zara McDermott im März 2024

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson im Februar 2024

