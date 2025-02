Brittany Mahomes ist glücklich, nicht mehr schwanger zu sein

Brittany Mahomes (29), die Ehefrau des NFL-Stars Patrick Mahomes (29), ist überglücklich, nach der Geburt ihres dritten Kindes wieder in den Alltag zurückzukehren. Die gemeinsame Tochter Golden Raye kam am 12. Januar zur Welt und ergänzt die kleine Familie, zu der bereits Tochter Sterling Skye (3) und Sohn Patrick "Bronze" Lavon III (2) gehören. In einer Instagram-Story teilt Brittany ihre Freude mit: "Ich bin einfach froh, nicht mehr schwanger und ständig müde zu sein." Dabei zeigt sie auch, wie zufrieden sie mit ihrem gesundheitlichen Fortschritt nach der Geburt ist – ein Thema, das ihr offensichtlich am Herzen liegt.

Schon während ihrer Schwangerschaft bereitete Brittany die bevorstehende Ankunft der kleinen Golden sorgfältig vor. Gemeinsam mit ihrem Ehemann gestaltete sie ein gemütliches und beruhigendes Kinderzimmer mit einer Farbpalette aus Altrosa und sanften Tönen. Die Mitbesitzerin des Frauenfußballvereins Kansas City Current verriet People, dass sie in dieser hektischen Lebenssituation viel Wert auf ein harmonisches Umfeld lege. Auch Patrick, der dieses Jahr erneut im Super Bowl antreten wird, fügte dem Projekt seine persönliche Note hinzu und stellte sicher, dass sich die gesamte Familie in dem Raum wohlfühle.

Das Paar, das bereits seit der Highschool eine Beziehung führt, scheint sich seiner Rolle als Power-Couple in der Öffentlichkeit durchaus bewusst zu sein. Während Patrick auf dem Spielfeld Rekorde bricht, begeistert Brittany mit ihrer Offenheit ihre Fans. Ihre Liebe zum Familienleben ist ein zentraler Punkt in ihrem Alltag und dabei bleibt auch genügend Raum für ihre drei Kinder. Patrick betonte laut People kürzlich scherzhaft in einer Pressekonferenz, dass er erst einmal keinen weiteren Nachwuchs plane: "Mir reichen im Moment drei." Egal, ob auf oder abseits des Spielfeldes – die Mahomes-Familie setzt weiterhin auf Teamwork und Zusammenhalt.

Getty Images Brittany und Patrick Mahomes, Juni 2024

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes im Dezember 2024

