Bruce Willis' Tochter Rumer gibt seltenes Demenz-Update

Rumer Willis (36) hat in der ITV-Show "Loose Women" ein seltenes Update zum Gesundheitszustand ihres berühmten Vaters Bruce Willis (69) gegeben. Der "Stirb langsam"-Star, bei dem Anfang 2023 frontotemporale Demenz diagnostiziert wurde, wird laut Rumer von seiner Familie liebevoll unterstützt. "Uns geht es großartig, wir halten zusammen und sind eine echte Einheit", sagt die Schauspielerin. Trotz der gesundheitlichen Herausforderung für ihre Familie erklärt Rumer, dass sie aktuell am meisten durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien in Sorge seien. "Natürlich macht man sich insgesamt um die Sicherheit Gedanken."

In dem Gespräch erzählt Rumer auch von der besonderen Dynamik ihrer Familie, die wesentlich durch die Trennung ihrer Eltern Bruce und Demi Moore (62) geprägt wurde. "Ich bin so dankbar, dass meine Eltern auch nach ihrer Scheidung immer unsere Bedürfnisse an erste Stelle gesetzt haben", erklärt sie. Bruce und Demi waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben drei Töchter – Rumer, Scout (33) und Tallulah (31). Rumer schätzt vor allem, dass sie als Kind nie den Eindruck hatte, sich zwischen den Eltern entscheiden zu müssen. Besonders heute, da sie selbst Mutter ist, bewundere sie die Grundlage, die ihre Eltern damals für die Familie gelegt hätten, und lerne viel daraus.

Bruce' Enkelin Lou, die Tochter von Rumer, verzaubert die Familie ebenfalls. Demi, die sich sichtlich über ihre Rolle als Großmutter freut, teilte zuletzt auf Instagram Bilder ihres winterlichen Ausflugs mit der kleinen Lou in Idaho. Dick eingemummelt in eine schicke schwarze Jacke und winterliche Accessoires verbrachte sie einen entspannten Tag bei Schneeballschlachten und Spaziergängen mit ihrer 20 Monate alten Enkelin. Sie zeigt, dass die Familie auch in schwierigen Zeiten einen engen Zusammenhalt pflegt und kleine Momente der Freude miteinander genießt.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und seine Familie

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

