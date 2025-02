Gerda Lewis und Ex Jannik Kontalis streiten sich im Netz

Die Beziehung von Gerda Lewis (32) und Jannik Kontalis ging bereits im Herbst 2024 in die Brüche. Inzwischen ist der Make Love, Fake Love-Teilnehmer mit Yeliz Koc (31) zusammen und hat mit seiner Ex abgeschlossen. In einem TikTok-Video zeigt seine Verflossene nun allerdings eine Situation aus ihrer gemeinsamen Zeit. In dem Clip lässt sich die deutlich angetrunkene Gerda von ihrem damaligen Partner abholen. Obwohl sein Gesicht nicht zu erkennen ist, ist den Fans schnell klar, dass es sich um Jannik handelt. Den TV-Star scheint dieser Post zu stören, denn er kommentiert unter dem Video: "Junge, Junge. Ich habe gecheckt, dass du noch sehr an mir hängst. [...] Kannst du damit aufhören? Es ist einfach unfassbar respektlos und unnötig, so etwas zu posten, wenn ich in einer Beziehung bin."

Die ehemalige Bachelorette kann Janniks Ärger nicht verstehen und schießt schnell zurück. "Ich wusste gar nicht, dass du als Beziehungscoach tätig bist. Und was den Punkt mit dem Respekt angeht: Gut, dass du jetzt weißt, was das eigentlich bedeutet. Mr. Beziehungsratgeber." Schon bevor die Blondine das Video postete, hatte sie geahnt, dass ihr Ex-Freund ein Problem damit haben könnte: "Ich wusste genau, dass diese Reaktion kommt", berichtet sie in einem Kommentar.

Bevor Gerda und Jannik ein Paar wurden, war der Casanova schon einmal mit seiner jetzigen Freundin zusammen. Yeliz und der Fitnessfanatiker lernten sich bei "Make Love, Fake Love" kennen, trennten sich allerdings nur wenige Monate nach der Show. Doch während der Dreharbeiten für die neue Staffel von Prominent getrennt fanden sie wieder zueinander. Inzwischen soll es sogar so ernst zwischen den beiden TV-Bekanntheiten sein, dass der Social-Media-Star über eine Adoption von Yeliz' Tochter Snow (3) nachdenkt. "Die Entscheidung treffe ich nicht alleine, aber ja natürlich, wenn ich gefragt werde. Wir sind schließlich ein Team und viel wichtiger, wir sind eine Familie", machte er vor wenigen Wochen auf Instagram deutlich.

Getty Images Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

