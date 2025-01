Jannik Kontalis denkt über Adoption von Yeliz' Tochter nach

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis geben ihrer Liebe eine zweite Chance. Mit dem Beziehungs-Comeback hat der Make Love, Fake Love-Star auch wieder Kontakt zu Yeliz' Tochter Snow Elanie Koc (3), mit der er sich bestens versteht. Ein Follower möchte nun bei einer Instagram-Fragerunde wissen, ob Jannik sich vorstellen könnte, Snow zu adoptieren. "Die Entscheidung treffe ich nicht alleine, aber ja natürlich, wenn ich gefragt werde. Wir sind schließlich ein Team und viel wichtiger, wir sind eine Familie", antwortet der Influencer.

Für eine Adoption müsste allerdings Snows Vater Jimi Blue Ochsenknecht (33) einverstanden sein. In der Vergangenheit machte der "Wilde Kerle"-Star Jannik angeblich schon mal genau so ein Angebot. In seinem Podcast "Nichts als die Wahrheit" verriet der Ex von Gerda Lewis (32), dass Jimi sich nie wirklich für seine Tochter interessiert habe. "Dann kam einmal die Nachricht von, ich glaube, ihrem Anwalt, dass Jimi angerufen hat und eiskalt gefragt, gefordert, sich gewünscht hat, ob ich Snow adoptieren kann", erzählte Jannik fassungslos.

Nachdem sich Yeliz im Finale von "Make Love, Fake Love" für Jannik und gegen Max Bornmann entschieden hatte, wurden die beiden ein Paar. Während ihrer Beziehung lernte der Realitystar auch Snow kennen, mit der er sich auf Anhieb super verstand. Er postete sogar gemeinsame Fotos mit der Kleinen auf seinem Social-Media-Profil und schrieb dazu: "Du bist was ganz Besonderes und egal, was passiert, ich bin immer für dich da, meine kleine Prinzessin."

Jannik Kontalis mit Yeliz Koc und deren Tochter Snow Elanie

Jannik Kontalis und Snow Elanie Koc im Mai 2023

