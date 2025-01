Heidi Klum soll wohl zur Show "Project Runway" zurückkehren

Heidi Klum (51) kehrt überraschend zu "Project Runway" zurück. Das Model, das die Show ursprünglich von 2004 bis 2017 moderierte, wird Teil der neuen Staffel sein, wie People Magazine berichtet. Nach ihrem Ausstieg, als sie gemeinsam mit Co-Host Tim Gunn (71) ein neues TV-Projekt startete, wagt sie nun das Comeback bei der berühmten Designer-Show. Ein genauer Starttermin und die Jurybesetzung der kommenden Staffel wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben.

In ihrer damaligen Zeit bei "Project Runway" feierte Heidi große Erfolge. Sie wurde neunmal für den Emmy nominiert und 2013 gemeinsam mit Tim Gunn ausgezeichnet. Die Show, die seit ihrer Einführung auf verschiedenen Sendern, zuletzt aber auf Bravo lief, war ein Karrieresprungbrett für viele talentierte Designer wie Christian Siriano (39), der nach seinem Sieg in der vierten Staffel zu einem der großen Namen in der Modewelt wurde. Heidis Reaktivierung verspricht nun eine spannende neue Phase für das Modewettbewerbsformat, das mit früheren Ablegern wie "All Stars" und "Project Runway: Junior" eine breite Fangemeinde aufgebaut hat.

Die Rückkehr zu "Project Runway" markiert für Heidi eine Rückbesinnung auf ein Erfolgsformat, das über viele Jahre nicht nur modisches Talent förderte, sondern auch ihre Karriere festigte. Egal, ob in glamourösen Kleidern oder trendigen Hosenanzügen – sie prägte mit ihren Outfits stets jede Folge der Show. Auch privat sorgt Heidi immer wieder für Aufmerksamkeit, was ihre Kleidung betrifft, zuletzt als sie sich in roter Unterwäsche im Schnee präsentierte. Die neue Staffel "Project Runway" wird auf Plattformen wie Disney+ und Hulu verfügbar sein.

Getty Images Heidi Klum moderiert bei "Project Runway" im Jahr 2014

Getty Images Michael Kors and Heidi Klum bei der "Project Runway"-Fashion Show, 2009

