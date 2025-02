Megan Fox' Ex-Mann Brian Austin Green kritisiert MGK erneut

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) stecken noch immer mitten in einer Liebeskrise. Im Dezember wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und der Musiker getrennt haben – nur wenige Tage nach ihrer Verkündung, ein gemeinsames Baby zu erwarten. Seither wird viel spekuliert, wie es mit dem notorischen On-off-Paar weitergeht. Auch Megans Ex-Mann Brian Austin Green (51) gibt gerne seinen Senf dazu. In seiner Instagram-Story spricht er MGK direkt an: "Bruder, sei nur einmal in deinem Leben ehrlich. Hör auf, dich so sehr darum zu sorgen, wie du wahrgenommen wirst, dass du dabei versuchst, andere Leute durch den Dreck zu ziehen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Brian zum turbulenten Liebesleben seiner Ex Stellung bezieht. Kurz nachdem die Trennungs-News erstmals im Netz die Runde gemacht hatten, fand er bereits klare Worte. "Werde erwachsen, sie ist schwanger!", forderte er MGK im Interview mit TMZ auf. Das ganze Chaos sei eine "Schande". "Ich will nur das Beste für sie, das Baby und unsere Kinder. Es bricht mir das Herz, weil ich weiß, dass sie sich so gefreut hat", fügte er damals hinzu. Brian und seine neue Partnerin Sharna Burgess bieten der hochschwangeren Megan in dieser schweren Zeit Stabilität und Unterstützung. Auch das Weihnachtsfest feierten die drei gemeinsam als Patchwork-Familie samt Kids.

Bei der traditionellen US-amerikanischen Thanksgiving-Feier Ende November soll es zwischen MGK und der Transformers-Darstellerin zu einem heftigen Streit gekommen sein. Eifersucht und mangelndes Vertrauen seien dem Ex-Paar zum Verhängnis geworden. Megan sei mit dem "forget me too"-Interpreten jetzt endgültig fertig – das behauptet zumindest ein Insider laut People. "Sie will sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren. Sie lebt alleine und hat nicht viel Kontakt zu MGK", so die Quelle.

Getty Images Brian Austin Green im März 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

