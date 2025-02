So war die Trennung von Wale bei "Germany Shore" für Can

Sein Auftritt bei Germany Shore wurde für Can Kaplan zu einem bösen Erwachen – nachdem seine Verlobte Walentina Doronina (24) in der Show Schluss gemacht und mit zwei anderen Männern rumknutscht hatte, wurde der Unternehmer in die Party-Villa gerufen. Dort wurde er mit der Trennung konfrontiert. Doch wie erlebte der Influencer das Liebes-Aus? "Mir wurde gesagt, dass ich als 'Bonbon' zum Schluss reinkommmen soll und alles gut sei. Ich wusste von nichts. Dementsprechend war es für mich ein enormer Schock", stellt er nun in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram klar. Besonders habe ihn Walentinas Verhalten getroffen, da für sie Loyalität immer das Wichtigste gewesen sei. Doch das ist offenbar noch nicht alles: Wie Can weiter behauptet, habe die TV-Bekanntheit ihn während der Show mehrfach angerufen und geweint, weil sie ihn so sehr vermisst hätte.

Auch an der Zeit nach seinem kurzen Auftritt in der Partyshow lässt Can seine Follower teilhaben. Nach dem Gespräch sei er zunächst nach Hause gefahren. "Ich bin in unsere gemeinsame Wohnung [gegangen] und habe mit ihrem und meinem Vater alle meine Sachen geholt", verrät er. Nach dem Ende der Show habe Walentina ihn dann noch einmal kontaktiert. "Ich habe sie überall blockiert. Sie hatte mich danach noch kontaktiert per E-Mail und wollte persönlich mit mir reden", schreibt er zu einem Screenshot der besagten Mail und kommentiert ihn ungläubig mit den Worten: "Null Einsicht und denkt, ich nehme sie zurück."

Schon bei dem Aufeinandertreffen in der Show stellte Can seine Verflossene zur Rede – und zeigte ganz offen seine Enttäuschung. "Ich hocke die ganze Zeit zu Hause und warte auf dich", erklärte er niedergeschlagen und wetterte: "Und das habe ich verdient? Dass du in einer Partyshow Schluss machst und dann mit einem anderen [herummachst], was ich dann auch sehen werde im Fernsehen?" Trotz all der Unannehmlichkeiten kam der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer offenbar zu einer wichtigen Erkenntnis: "In dir ist so viel Hass. [...] Weißt du, was ich gemerkt habe? Dass ich dich so sehr liebe, dass ich über alles hinweggesehen habe."

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, TV-Bekanntheit

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

