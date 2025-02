Diese Hollywoodstars will Kilian Kerner unbedingt einkleiden

Kilian Kerner ist mittlerweile seit über 20 Jahren im Fashion-Business. So durfte der Designer neben deutschen Stars auch schon Hollywood-Größen wie Gwen Stefani (55), Emily in Paris-Star Ashley Park (33), Supermodel Heidi Klum (51) oder auch Jennifer Lopez (55) mit seiner Mode inspirieren und einkleiden. Nichtsdestotrotz sind da noch einige Stars, die er auf seiner Wunschliste hat. Promiflash verrät er auf der Berlin Fashion Week 2025, wen er noch gerne einkleiden würde: "Harry Styles. Lady Gaga fände ich auch cool. Benson Boone finde ich auch super." Doch sein Traum reicht noch viel höher: "Am allerliebsten Justin Bieber", meint der gebürtige Düsseldorfer und schwärmt: "Ich liebe diesen Jungen."

Was nicht ist, kann ja noch werden! Besonders viel Aufmerksamkeit schenken die internationalen Stars Kilians Mode erst seit ein paar Jahren – und damit ist er seinem Ziel, ein erfolgreicher und auch im US-amerikanischen Raum anerkannter Modemacher zu sein, besonders nahegekommen. "Das war ja auch immer das, was und wo ich hin wollte, nach Amerika, weil ich dieses Land einfach sehr liebe", erklärt er im Promiflash-Interview. Natürlich gebe es in den Staaten auch einige Dinge, die Kilian nicht gut finde, aber dennoch liebe er es immer wieder, dort zu sein. Dass dort nun auch seine Designs gut ankommen, sei "ein großartiges Gefühl". "Das fühlt sich richtig geil an", fasst er sein Glück zusammen.

Im Laufe seiner Karriere lief aber auch nicht immer alles wie am Schnürchen, wie Kilian Promiflash zu verstehen gibt. "Ich habe in den letzten Jahren gelernt, Verträge besser zu lesen. Das war ein Prozess, dem ich früher gerne mal schauderhaft gegenüberstand. Das war eine harte Schule, die Konsequenzen zu spüren", erklärt der Modeliebhaber. Das Wichtigste, was er seither lernen durfte, sei jedoch, stets in sich und sein Talent zu vertrauen: "[...] Mir zu vertrauen und auf mich zu hören. Meinem Impuls und Gefühl zu folgen."

Anzeige Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum und Kilian Kerner, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kilian Kerner, Juli 2024

Anzeige Anzeige