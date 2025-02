Das steckt hinter Kilian Kerners neuer Shitstorm-Kollektion

Kilian Kerner hat auf der Berlin Fashion Week seine neuesten Kreationen gezeigt. Der provokante Name der Kollektion ist dabei kein Zufall. Im Rahmen der Modewoche hat Promiflash bei dem Designer nachgefragt, wie er auf den Titel "Shitstorm" kam. "Es geht um die Welt, in der wir gerade leben, wo jeder meint, die Meinungsfreiheit ausnutzen zu können und sich hinter einem Fake-Profil versteckt, um weit unter die Gürtellinie gehen zu können", erklärte der kreative Kopf. Dabei habe ihn eine Situation besonders inspiriert: Im Jahr 2014 bewarf Justin Bieber (30) das Haus seines Nachbarn mit Eiern und wurde dafür heftig kritisiert: "Dieser Junge wurde fertiggemacht, weil er drei Eier an eine Wand geworfen hat. Da nimmt man den Pinsel in die Hand, streicht darüber und weg ist es. Ich fand das völlig überzogen."

Der Modemacher möchte alle Menschen, ob sie nun Opfer einer Hasskampagne im Netz oder von Mobbing in der Schule werden, ermutigen, sich zu wehren. "Diese Kollektion soll noch mal dieses Selbstbewusstsein ausdrücken, was wir vielleicht alle brauchen, um besser damit klarzukommen", machte er im Promiflash-Interview deutlich. Kilian selbst habe ein dickes Fell: "Wenn ich jetzt einen Shitstorm bekommen würde, würde ich wahrscheinlich die meisten Themen sehr gut verkraften, weil ich selbstbewusst genug bin."

Als Fashion-Experte ist Kilian auch ein gern gesehener Gast bei Germany's Next Topmodel. Für den Berliner ist dieser Job auch deshalb immer eine Freude, da er sich sehr gut mit Heidi Klum (51) versteht. "Ich mag Heidi einfach. Heidi ist eine wirklich sehr lustige Person, mit der man immer Spaß hat. Ich finde, die Karriere, die Heidi hingelegt hat oder ja immer noch hinlegt, ist in Deutschland einzigartig", schwärmte er im Rahmen seiner Fashion Show im Jahr 2022 gegenüber Promiflash.

